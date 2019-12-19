رئيس الجمهورية يعين صبري بوقدوم وزيرا أولا بالنيابة وينهي مهام وزير الداخلية

عين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, اليوم الخميس, وزير الشؤون الخارجية السيد صبري بوقدوم وزيرا أولا بالنيابة, كما كلف أعضاء الحكومة الحالية بالاستمرار في مهامهم لتصريف الأعمال, حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان الرئاسة، "استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019, بمقر رئاسة الجمهورية، صبري بوقدوم، وزير الشؤون الخارجية، الذي عينه وزيرا أولا بالنيابة.

كما كلف السيد رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة الحالية بالاستمرار في مهامهم لتصريف الأعمال".

رئيس الجمهورية ينهي مهام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

﻿ كما أنهى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون،اليوم الخميس مهام صلاح الدين دحمون بصفته وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان ما يلي:" قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019، إنهاء مهام صلاح الدين دحمون، بصفته وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

كما قرر السيد رئيس الجمهورية تكليف السيد كمال بالجود ، وزير السكن والعمران والمدينة بمهام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة".