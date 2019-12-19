إسداء وسام برتبة "صدر" للسيد عبد قادر بن صالح و للفريق أحمد قايد صالح

﻿أسدى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، وسام برتبة "صدر" من مصف الاستحقاق الوطني إلى كل من رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، و إلى نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح.

و تم تقليد السيد بن صالح و الفريق قايد صالح بهذا الوسام خلال مراسم أداء اليمين الدستورية من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

و أدى رئيس الجمهورية اليمين طبقا للمادة 89 من الدستور التي تنص على أن رئيس الجمهورية "يؤدي اليمين الدستورية أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه ويباشر مهمته فور أدائه اليمين".