المنتخب الوطني يحرز ثلاث ذهبيات وثلاث برونزيات في بطولة العالم للفوفينام فيات فوداو

أحرز المنتخب الوطني الجزائري للفوفينام فيات فوداو، في اليوم الثاني من منافسات الطبعة السادسة لبطولة العالم للاختصاص المتواصلة بكمبوديا (16 -22 ديسمبر) ثلاث ميداليات ذهبية وثلاث برونزيات.

وتوج بالذهب كل من: الثنائي ، مهدي بن زخروفة وسيف الدين عبيدات، في اختصاص سونغ لين داو (تفني) ، بن حاج جيلالي مغراوة عبد الحق في اختصاص بونغ هو كوين وسيف الدين جمال، في منازلة أقل من 90 كلغ، فيما اكتفت بالبرونزيات كل من : هاجر الكراز ( برونزيتان) في اختصاص لونغ هو كيان و وسونغ داو فاب والثالثة نالها فريق إناث جماعي .

وأصبحت حصيلة المنتخب الجزائري بعد يومين من المنافسة ( 18 - 19 ديسمبر)، ست ذهبيات واربع برونزيات .

وافتك المنتخب الجزائري خلال اليوم الاول من البطولة ثلاث ذهبيات من انجاز : محمد خيشان و عادل تمطاوسين في اختصاص صونغ لين كيام ( منازلة منظمة بالسيف) وصونغ لين (منازلة منظمة ثنائي بدون سلاح) إضافة الى ايوب سنيغري في منازلة اقل من 82 كلغ ، فيما نال الفريق النسوي ( إناث جماعي ) المتكون من صونية بوهراوة ، كنزة بوجمعة ، هاجر اكراز ، ميدالية برونزية ( تقني) .

وأكد رئيس الاتحادية الجزائرية للفوفينام فيات فوداو محمد جواج في صفحته الرسمية على الفايسبوك : ان المستوى الفني الذي ميّز اليوم الثاني كان رفيعا للغاية بتواجد مصارعي بلدان آسيوية وأوروبية وأمريكية بلغ عددهم 24 بلدا "، مشيرا إلى أن ممثلي الجزائر"أعطوا كل ما لديهم لنيل مراتب ايجابية وتشريف الألوان الوطنية في انتظار نتائج غدا الجمعة." وأشركت الهيئة الفدرالية لأول مرة تشكيلة جديدة تتكون من مصارعين شباب تضم 19 عنصرا ، منهم اربع سيدات في إطار سياستها الرامية الى تشبيب الفريق الوطني و إعطائه نفسا جديدا، تحت إشراف المدربين كمال لوناس، بوعلام قرياتي وعثمان جلودي.