محرز و بلايلي مرشحان لجوائز أحسن الهدافين الــ "كاف" لعام 2019

يوجد الدوليان الجزائريان رياض محرز (مانشستر سيتي/انجلترا) و يوسف بلايلي (الأهلي السعودي) من بين المرشحين لجائزة أحسن هدف للسنة التي تمنحها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) في أطار النسخة الــ 28 لجوائز الكاف.

و اختير رياض محرز لهدفه التاريخي في الدور نصف النهائي لكأس إفريقيا للأمم-2019 أمام نيجيريا (2-1) سجله بمخالفة مباشرة في الوقت بدل الضائع في الشباك النيجيرية، بينما جاء اختيار بلايلي لهدفه المسجل من زاوية مغلقة أمام غينيا (3-0) في الدور ثمن النهائي لنفس المنافسة.

و اختارت الكاف أربعة مرشحين آخرين و هم لاعبة جنوب إفريقيا آماندا متاندي أمام زمبابوي (دورة كوسافا)، و المالي عبدولاي ديابي لهدفه أمام موريتانيا (كان-2019) و المالي أمادو هيدارا أمام أنغولا (كان-2019) و الكونغولي إدريس مبومبو (الهلال السوداني) أمام نادي نكانا (كأس الكاف) .وسيتم التصويت على موقع الهيئة الكونفدرالية "كاف-كوم".

ويوجد محرز و بلايلي أيضا ضمن المختارين لجائزة أحسن لاعب افريقي رفقة لاعب جزائري ثالث و هو إسماعيل بن ناصر (نادي ميلان الإيطالي) حسب قائمة اللاعبين العشرة التي كشفت عنها مؤخرا الهيئة الكروية القارية.

كما يتواجد بلايلي ضمن قائمة اللاعبين الخمسة لجائزة أحسن لاعب إفريقي للأندية كونه توج بكأس رابطة الأبطال الإفريقية مع نادي السابق الترجي التونسي.

للتذكير، فإن المدرب الوطني جمال بلماضي الذي قاد الخضر للتتويج بكأس إفريقيا للأمم-2019 بمصر، مرشح لجائزة أحسن مدرب على غرار مدرب السنغال آليو سيسي الذي نشط المباراة النهائية لكان-2019 و التونسي معين الشعباني الذي أهدى الترجي التونسي لقب رابطة الأبطال الإفريقية لعامين متتاليين.

وسيجري حفل تسليم الجوائز في طبعته ال 28 يوم الثلاثاء 7 يناير 2020 بفندق "سيتادال ازور" بالغردقة المصرية .

المصدر: وأج