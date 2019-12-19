حكومة الوفاق الليبية توافق على تفعيل مذكرة التفاهم الأمني والعسكري مع تركيا

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي في بيان اليوم الخميس، موافقتها على تفعيل مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة مع تركيا في 27 نوفمبر الماضي.

و أوضح المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق في بيان أن "مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني وافق خلال اجتماع استثنائي عقده اليوم الخميس في العاصمة طرابلس على تفعيل مذكرة التفاهم الأمني مع تركيا الموقعة في 27 نوفمبر الماضي".

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أنه تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع محليّذا ودوليّذا.

ووافق المجلس بالإجماع خلال الجلسة على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في 27 نوفمبر الماضي ".

و تتعلق مذكرة التفاهم بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي على الاتفاقية مع ليبيا المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في الخامس من ديسمبر الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

يشار إلى أن الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا قد دخلت حيز التنفيذ رسميا في الثامن من شهر ديسمبر الجاري.