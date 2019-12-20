رابطة كرة القدم المحترفة : تم إخطارنا بقرار منع انتقال مناصري شباب قسنطينة و مولودية الجزائر

تمّ إخطار رابطة كرة القدم المحترفة لكرة القدم، بقرار الاتفاق الذي أبرم يوم الثلاثاء المنصرم بين فريق شباب قسنطينة و مولودية الجزائر،القاضي بمنع منصريها- على التوالي- من التنقل مع فريقيهما في مقابلتيهما في البطولة، التي ستقام الأولى منهما يوم غدا السبت بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة ، لحساب الجولة الــــ 15 من عمر البطولة الوطنية .

وأوضحت الرابطة في بيان نشرته أمس الخميس عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنات، أنها :" تلقت مراسلة موقع عليها من قبل رشيد رجراج عن شباب قسنطينة و فؤاد صخري عن مولودية الجزائر، تفيد بقرار عدم السماح لأنصارهما بالتنقل مع فرقهما في مقابلتيهما في البطولة " موضحة " إن الطرفين يأملان في تفهم المناصرين لهذا القرار .

وسيطبق هذا القرار كذلك في مقابلة العودة بالنسبة لمناصري شبيبة قسنطينة عند تنقل فريقهم للعاصمة لمواجهة فريق مولودية الجزائر .

وملعوم أنّ قرار منع مناصري الفريقين من التنقل مع فريقيهما -على التوالي -كان قد اتخذ كذلك الموسم الماضي ، على خلفية التجاوزات التي عرفتها مقابلة نصف نهائي كاس الجزائر (موسم 2017-2018) بين مولودية الجزائر و شبيبة القبائل .

و بعد الجولة الـــــ14 من عمر البطولة ، يحتل فريق شباب قسنطينة المركز الثالث في الترتيب العام مناصفة مع مولودية وهران و جمعية عين مليلة و شبيبة الساورة و اتحاد سيدي بلعباس بمجموع 19 نقطة لكل فريق ، فيما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثاني بــــ24 نقطة .