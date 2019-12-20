البعثة الأممية تؤكد أن التدخلات الخارجية سبب تفاقم الأزمة الليبية

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الجمعة عن أسفها للتطورات الأخيرة والتصعيد العسكري المتفاقم والتدخل الخارجي في ليبيا مؤكدة أن التدخلات الأجنبية تعتبر أهم سبب لتفاقم الأزمة في البلاد.

وقالت البعثة في بيان نشرته على موقعها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "نأسف للتطورات الأخيرة وللتصعيد العسكري المتفاقم والتدخل الخارجي المتنامي في ليبيا ولقيام الأطراف بتبادل التخوين وتعريض وحدة ليبيا للخطر".

و أكدت أنها "مؤمنة بحتمية الحل السياسي وماضية قدما في مسعاها الحثيث لترميم الموقف الدولي المتصدع من ليبيا ولحث الليبيين على العودة إلى طاولة التفاوض في سبيل حقن الدماء ووقف التقاتل وكبح التدخل الخارجي ووقف إنزال المزيد من النوائب بالمدنيين الآمنين".

ويأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه الأوضاع في ليبيا مزيدا من الاحتقان والتأزم في ظل تجدد المعارك بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي تشن هجوما على العاصمة طرابلس.