تصفيات الألعاب الاولمبية 2020 لكرة الطائرة: المنتخب الوطني يستهل المنافسة بمواجهة مصر يوم 7 جانفي المقبل

يستهل المنتخب الوطني للكرة الطائرة رجال مشواره في التصفيات المؤهلة للألعاب الاولمبية (طوكيو 2020)، بمواجهة المنتخب المصري يوم 7 جانفي على الساعة 19.00، في الدورة التي سقام فعالياتها بمصر في الفترة الممتدة من 6 الى 12 جانفي 2020، وذلك حسب البرنامج العام للدورة الذي تم تغييره اليوم الخميس من طرف الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة .

وبعد المواجهة الأولى ضدّ مصر، سيكون أشبال الناخب الوطني كريمو برناوي في راحة في الجولة الثانية من الدورة ، قبل مواجهة منتخب الكاميرون في الجولة الثالثة ثم منتخب تونس في الجولة الرابعة و أخيرا منتخب غانا في الجولة الأخيرة.

وستنشط هذه الدورة الخاصة بفئة الأكابر ذكور ، من قبل خمسة منتخبات هي : الجزائر ، الكاميرون، تونس، غانا ، مصر ، على ان يتشرف المتوج بلقب هذه الدورة الهامة بتمثيل افريقيا في الطبعة ال32 للألعاب الاولمبية المقررة بطوكيو في الفترة الممتدة من 24 يوليو الى 9 اغسطس 2020 .

-- برنامج المقابلات (الذكور): -- الجولة الأولى: يوم 7 جانفي 2020 -- مصر/ الجزائر -- تونس/غانا (الكاميرون : معفى) -- الجولة الثانية : يوم 8 جانفي 2020: مصر/غانا -- الكاميرون/تونس (الجزائر: معفاة) -- الجولة الثالثة :يوم 9 جانفي: -- الكاميرون/الجزائر -- تونس/مصر (غانا: معفاة) -- الجولة الرابعة : -- الكاميرون/غانا الجزائر/تونس (مصر: معفاة) -- الجولة الخامسة : -- مصر/الكاميرون - غانا/الجزائر (تونس: معفاة) .