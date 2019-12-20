﻿معسكر : حجز بمدينة تيغنيف 3 قنطار من اللحوم البيضاء و 50 كلغ من الأحشاء غير صالحة للاستهلاك

تمكن عناصر فرقة شرطة العمران وحماية البيئة بأمن دائرة تيغنيف بولاية معسكر يوم أمس الخميس من حجز 3 قنطار من اللحوم البيضاء 50 كلغ من الأحشاء غير صالحة للاستهلاك، حسبما علم هذا الجمعة لدى خلية الإعلام بأمن ولاية معسكر.

وتمكن عناصر الفرقة في إطار مهامهم الميدانية في محاربة مظاهر التجارة الفوضوية و حماية صحة المستهلك من حجز المواد المذكورة على متن مركبة كانت متوقفة بشارع الأمير عبد القادر بمدينة تيغنيف وكانت محملة ب 3 قناطير من اللحوم البيضاء و 50 كلغ من الأحشاء تبين عند مراقبتها عدم صلاحيتها للاستهلاك وعدم احترام شروط النظافة في تخزينها وعدم توفر صاحبها على رخصة الذبح، إضافة إلى تحميلها في مركبة غير مهيأة لهذا الغرض.

وتم حسب خلية الإعلام لأمن ولاية معسكر إتلاف الكميات المحجوزة وتحرير إجراء قضائي ضد صاحب البضاعة وتحويله للعدالة.

المصدر : وأج