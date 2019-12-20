عبد الكريم مدوار : "انطلاق مرحلة الإياب للرابطة الأولى بعد إجراء كل المباريات المتأخرة"

ألح رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، اليوم الجمعة ، على ضرورة إجراء كل المباريات المتأخرة للرابطة الأولى، قبل انطلاق مرحلة الإياب للمنافسة.

و أوضح مدوار على أمواج الإذاعة الوطنية قائلا:" هناك 8 مباريات مؤجلة، حيث نجد صعوبات مع بعض الحالات خاصة مع نادي بارادو (4 مباريات) و اتحاد الجزائر (3 مباريات)، وستبرمج الجولة الـــ 16 و الأولى لمرحلة الإياب بعد لعب كل المباريات المتأخرة".

ويشارك فريقا نادي بارادو رفقة اتحاد الجزائر و شبيبة القبائل في المنافسات الإفريقية الخاصة بالأندية، حيث يتنافس "الباك" في مرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية فيما يتواجد الاتحاد و الشبيبة في منافسة رابطة الأبطال.

وستجري الجولة الــ 15 و الأخيرة لمرحلة الذهاب يوم غد السبت، تتصدرها مباراة القمة بين شباب قسنطينة و مولودية الجزائر، في حين يستضيف رائد الترتيب شباب بلوزداد، مولودية وهران.

من جهة أخرى، تطرق المسؤول الأول عن الرابطة المحترفة للخطوط العريضة لدفتر الشروط الجديد الخاص بالاحتراف الذي سيشرع في تطبيقه خلال موسم 2020-2021 الذي سيعرف تواجد 18 ناديا في الرابطة المحترفة.

... ينبغي على كل ناد أن يتوفر على ملعب قار لاستقبال منافسيه كشرط

و حذر مدوار قائلا:" ستكون هناك بعض الشروط التي ينبغي على الأندية الالتزام بها.و أعني بذلك مكان الاستقبال حيث ينبغي على كل ناد أن يتوفر على ملعب قار لاستقبال منافسيه.وإذا تم تطبيق القوانين بحذافيرها ، فستنزل بعض الأندية لقسم الهواة".

وكان قد قدّم السيد عبد الكريم مدور قراءة شاملة عن الاجتماع الأخير مع رؤساء الأندية على هذا الوجه :" نعم كانت لنا لقاءات مع رؤساء أندية الدور المحترف الثاني الذي طلبوا منا اجتماعا في مقر الرابطة الوطنية والذي دام أكثر من 4 ساعات لتوضيح الأمور على خلفية إقدام هؤلاء على مقاطعة الجولة الرابعة عشر من البطولة .

وكذلك تفاديا للمشاكل الحاصلة قبلا واستشهد بمقابلة اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر ، ولذلك أجلنا تلك الجولة تفاديا لأي مشكل .

واستطرد قائلا انه وبعد قرعة كأس الجزائر اتفقنا على الاجتماع يوم الــ18 عشر من الشهر الجاري على الساعة الثانية ( الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية معا ) . ودار النقاش بيننا حول المشاكل التي لدينا لها حلول وما تبقى منها نرفعها إلى المكتب الفيديرالي للنظر فيها يوم الثلاثاء المقبل 24 ديسمبر .

وفي معرض إجابته عن الوعود التي قطعها وزير الشباب والرياضة من بينها مسألة تمكين النوادي من التمويل في ظل الصعوبات المالية التي تتخبط فيها هذه الأندية بسبب الأزمة السياسية التي سادت مرحلة ما قبل الانتخابات التي قيدت المسئولين على المستويات العليا والسفلى على التريث في اتخاذ القرار إلا في حالات نادرة ... وهو ما قلت عنه في بداية الموسم انه سيكون موسما كرويا استثنائيا ".

كما لم يفوت الفرصة للتعليق على مخرجات خطاب رئيس الجمهورية في شقها الخاص برؤية السيد عبد المجيد تبون للقطاع قائلا :" انه ومما استرعى انتباهنا تطرقه إلى إنشاء مراكز تكوين لهذه الأندية ." وكذا النهوض بالرياضة المدرسية ... وهو كل ما يحتاجه القطاع بعيدا عن الخطابات الديماغوجية يضيف ضيف الإذاعة الجزائرية ".

وعن مطالب مخرجات الاجتماع(نتائج ) المتمثلة على وجه الخصوص في تشكيل لجنة فنية وإدارية للتواصل مع السلطات الوصية لتحسيسها بمقتضات الاحتراف ، وكذا المطالبة بانتداب 5 لاعبين بدل 3 لا عبين في الميركاتو الشتوي وحقوق البث التلفزيوني والغرفة الوطني لفض النزاعات قال السيد مدور : " أنا مع بعض المطالب وعلى رأسها اللجنة الوطنية المختلطة لرؤساء الأندية وهي مطلبي منذ 2012 والتي يتمثل مطلبها الرئيس في إنشاء شركة رياضية وليس شركة تجارية .

وأضاف يقول السيد مدور مدافعا عن فكرته :" انه في اعتقادي أن هذه اللجنة تعد بمثابة " لجنة تفكير للحلول والاقتراحات " التي ترفع لاحقا للوزارة الوصية على القطاع ومنها إلى الحكومة ثم البرلمان لإزالة كل العوارض التي تعوق تطوير كرة القدم في الجزائر منذ عشر سنوات خلت ." أما باقي النتائج فقد وصفها - متحدثنا - بمجرد " نقاط ومواضيع للاستهلاك ".

المصدر: الإذاعة الجزائرية