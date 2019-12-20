﻿بومرداس : الإطاحة بشبكة إجرامية تضم 14 عنصرا تمتهن ترويج الأقراص المهلوسة والتعدي وسرقة ممتلكات الغير ببرج منايل

تمكنت مصالح أمن دائرة برج منايل (شرق بومرداس) مؤخرا من الإطاحة بشبكة إجرامية تضم 14 تمتهن ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة والتعدي وسرقة ممتلكات الغير، حسبما أفاد به هذا الجمعة مصدر من أمن الولاية .

وقال محافظ الشرطة كريمو تواتي، رئيس خلية الإعلام بأمن الولاية، بأن مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة برج منايل تمكنت من تفكيك و وضع حد لنشاط جماعة أشرار تتكون من 14 عنصرا ينحدرون من هذه البلدية، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 41 سنة، تمتهن ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، إضافة إلى التعدي وسرقة ممتلكات الغير.

وتم وضع حد لنشاط هذه المجموعة الإجرامية وتوقيف عناصرها، استنادا إلى محافظ الشرطة تواتي، وذلك من خلال استغلال معلومات وتحريات حول نشاطها (المجموعة) المشبوه، أفضي إلى توقيف عناصرها وبحوزتهم قرابة 200 قرص مهلوس ونحو خمسة غرامات من مخدر القنب الهندي.

كما تم استرجاع عتاد مسروق عبارة عن أجهزة إعلام آلي وكمية من المجوهرات (الذهب) ومبالغ مالية من عائدات ترويج هذه السموم.

وعلى إثر ذلك تم إعداد ملفات قضائية ضد الموقوفين المشتبه فيهم مع تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وفق نفس المصدر الأمني.

المصدر : واج