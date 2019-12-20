﻿50 ألفا فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى المبارك ودعوات لحمايته من اقتحامات المستوطنين

أدى نحو 50 ألف مصل من أبناء الشعب الفلسطيني، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك فيما تعالت دعوات بحمايته من اقتحامات المستوطنين مع اقتراب أحد الاعياد اليهودية.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن أبناء الشعب الفلسطيني أدوا الجمعة في المسجد الأقصى رغم القيود والإجراءات المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا إمام وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، في خطبة الجمعة، إلى شد الرحال إلى المسجد الأسبوع المقبل للتصدي لمجموعات المستوطنين، عقب ما أعلنته ما تسمى "جماعة الهيكل" المزعوم مؤخرا عن نيتها تنفيذ اقتحامات مكثفة للمسجد الأقصى لمناسبة الأعياد اليهودية.

وتأتي هذه "الهبة الفلسطينية"لنصرة الأقصى المبارك في وقت تتواصل فيه الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها المسجد المبارك منذ بداية العام الجاري، وسط صمت دولي على هذه الممارسات الاستفزازية بحق الفلسطينيين خاصة والمسلمين عامة.

المصدر : واج