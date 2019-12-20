سكيكدة : هلاك شقيقين اثر اصطدم قطار بمركبتهما

لقي اليوم الجمعة شقيقان يبلغان من العمر 20 و 36 سنة حتفهما بعد أن اصطدم قطار بمركبتهما على مستوى ممر السكة الحديدية غير المحروس بمنطقة حمام الصالحين ببلدية عزابة بسكيكدة، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر بأن الضحيتين توفيا بعين المكان و قد تم تحويل جثتيهما نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد داندان بعزابة .

وأضافت لمصالح الحماية المدنية بأن عملية التدخل تطلبت تسخير 10 عناصر للحماية المدنية، إضافة إلى سيارتي إسعاف و شاحنة و قد دامت أكثر من ساعتين من أجل إخراج الضحيتين من المركبة.

من جهتها فتحت المصالح المعنية تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.