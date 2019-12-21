خمسة قتلى و 35 جريحا بينهم حالة خطيرة في حادث مرور بتيزي وزو

21/12/2019 - 09:36

 لقي خمسة  اشخاص حتفهم و اصيب  35 آخرون بينهم  أمراة  حالتها خطيرة مساء الجمعة في حادث المرور الذي وقع في وادي فالو  بالمخرج الغربي لتيزي وزو حسب حصيلة جديدة لمديرية المركز  الاستشفائي الجامعي  ندير محمد .

وحسب المصدر ذاته فان الضحايا الذين يقضون عطلة كانوا على متن حافلة عائدة  من منتجع تيكجدة نحو الجزائر .

وأوضح نفس المصدر ان الجرحى الاخرين "غادروا كلهم المستشفى بعدما تلقوا  العلاجات الضرورية".

وكانت حصيلة سابقة  للحماية المدنية اشارت الى ثلاثة قتلى و 20 جريحا  .

وفي افريل انحرفت حافلة كان تقل مشجعين لمولودية وهران في نفس المكان (منعرج  خطير) مخلفة قتيلا و 11 جريحا .

 

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