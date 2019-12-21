خمسة قتلى و 35 جريحا بينهم حالة خطيرة في حادث مرور بتيزي وزو

لقي خمسة اشخاص حتفهم و اصيب 35 آخرون بينهم أمراة حالتها خطيرة مساء الجمعة في حادث المرور الذي وقع في وادي فالو بالمخرج الغربي لتيزي وزو حسب حصيلة جديدة لمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ندير محمد .

وحسب المصدر ذاته فان الضحايا الذين يقضون عطلة كانوا على متن حافلة عائدة من منتجع تيكجدة نحو الجزائر .

وأوضح نفس المصدر ان الجرحى الاخرين "غادروا كلهم المستشفى بعدما تلقوا العلاجات الضرورية".

وكانت حصيلة سابقة للحماية المدنية اشارت الى ثلاثة قتلى و 20 جريحا .

وفي افريل انحرفت حافلة كان تقل مشجعين لمولودية وهران في نفس المكان (منعرج خطير) مخلفة قتيلا و 11 جريحا .