بطولة العالم للفوفينام فيات فوداو: 13 ميدالية ثلاث منها ذهبية حصاد الجــزائر في اليوم الثالث

نال المنتخب الوطني الجزائري للفوفينام فيات فوداو، في اليوم الثالث لمنافسات الطبعة السادسة لبطولة العالم للاختصاص المتواصلة بكمبوديا (16 -22 ديسمبر) ثلاثة عشرة ميداليات (3 ذهبيات ،ثماني فضيات وبرونزيتين).

وكانت ميداليات المعدن النفيس في اختصاصات : دفاع ذاتي بالاسلحة ( ذكور) و فاندون سداسي مختلط (ذكور واناث) و ولونغ هو كوين من انجاز عبد الحق مقراوي ، إضافة الى ثماني فضيات في التقني والمنازلة وبرونزيتين ، نالتهما ليديا امداس ووهاب فارس في التقني .

وأصبحت حصيلة المنتخب الجزائري بعد ثلاثة أيام من المنافسة 23 ميدالية منها 9 ذهبيات، 8 فضيات و 6 برونزيات.

وصرح رئيس الاتحادية الجزائرية للفوفينام فيات فوداو في صفحته الرسمية على الانترنت قائلا : " المستوى الفني لثلاثة ايام من المنافسة كان رفيعا ،المنافسة كانت ايضا على اشدها بين المنتخبين ،الجزائري والكمبودي الحاضر ب30 مصارعا، اما الفيتنام فقد هربت في الترتيب.".

وأضاف : "المصارعون الكمبوديون التحقوا في الترتيب المؤقت بنظرائهم الجزائريين ، وجمعوا لحد الان 9 ميداليات ذهبية و تفوقوا علينا في عدد الميداليات الفضية وهذا لان كمبوديا دخلت المسابقة العالمية باختصاصات لم نشارك نحن فيها."

وحسب جواج فان توقعاتنا، بحصد الذهب في بعض الاختصاصات، خابت وتحصلنا فقط على الفضة . كل الدول المشاركة في هذا الاستحقاق حضّرت جيدا لهذا المونديال ."

وتجرى في هذه الاثناء ( اليوم الرابع) منازلات : اقل من 72 كلغ لموسى شنّي واقل من 77 كلغ لعماد الدين قريشي اضافة الى مسابقة التقني، دفاع ذاتي ( السيف) واختصاصات اخرى.

وأشركت الهيئة الفدرالية لأول مرة تشكيلة جديدة من المصارعين شباب تتكون من 19 عنصرا ، منهم اربع سيدات في إطار سياستها الرامية الى تشبيب الفريق الوطني و اعطائه نفسا جديدا، تحت اشراف المدربين كمال لوناس، بوعلام قرياتي وعثمان جلودي.