سعر سلة خامات أوبك يقترب من 68 دولارا للبرميل

واصل سعر خامات أوبك ارتفاعه، حيث استقر في نهاية الاسبوع عند 93ر67 دولار، حسب المعطيات التي أوردتها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على موقعها الإلكتروني.

وكان سعر خامات أوبك قد استقر الاربعاء الفارط عند 77ر67 دولار للبرميل .

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي.

وكانت أسعار الذهب الأسود قد أنهت جلسة الخميس مرتفعة ،حيث بلغ خام برنت تسليم يناير بلندن 54ر66 دولارا للبرميل بارتفاع ب 37 سنتا أو 56ر0 بالمائة.

وفي نيويورك، أنهى خام القياس الامريكي تسليم ديسمبر الجلسة عند 21ر61 دولارا مرتفعا ب 48ر0 بالمئة او 29 سنتا.

ويأتي تحسن الاسعار في سياق تفاؤل السوق بشان النزاع التجاري بين الصين و الولايات المتحدة الامريكية.

كما تبقى الاسعار متاثرة بتراجع مخزون الخام الامريكي حسب ما جاء في التقرير الاخير لوكالة معلومات الطاقة الامريكية الذي نشر الاربعاء الفارط.

من جهة أخرى، اعتبر العديد من المحللين ان تحسن اسعار الذهب الاسود يبقى ثمرة جهود دول منظمة أوبك و البلدان غير الأعضاء، على رأسهم روسيا.

وكان الاجتماع السبع لما يسمى اوبك + قد توج بالاتفاق على زيادة تخفيضاتهم لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وبذلك سيبلغ إجمالي تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها 7ر1 مليون برميل يوميا.

وسيكون هذا التعديل الإضافي ساري المفعول اعتبارًا من 1 جانفي 2020 ويخضع للتوافق التام من قِبل كل دولة مشاركة في اعلان التعاون.

وبالنظر الى أن آجال اتفاق تخفيض الانتاج تنتهي في 31 مارس 2020، تعتزم المنظمة وحلفائها في اطار ما يسمى "أوبك+" عقد اجتماعا في 6 مارس المقبل بفيينا.

وسيسبق هذا الاجتماع غير عادي الاجتماع ال18 للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق أوبك-خارج اوبك بفيينا والمكونة من سبعة بلدان أعضاء في منظمة أوبك (الجزائر و العربية السعودية و الامارات العربية المتحدة و العراق و الكويت و نيجيريا و فينزويلا) و بلدين غير عضوين في المنظمة (روسيا وكازاخستان) .