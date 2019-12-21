رئيس الجمهورية يعين نور الدين عيادي مديرا لديوان رئاسة الجمهورية و محمد الامين مسايد أمينا عاما لرئاسة الجمهورية

عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، السبت، كلا من السيد محمد الامين مسايد أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، والسيد نور الدين عيادي مديرا لديوان رئاسة الجمهورية حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم السبت 21 ديسمبر 2019، تعيين السيد محمد الامين مسايد أمينا عاما لرئاسة الجمهورية".

كما عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نور الدين عيادي مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم السبت 21 ديسمبر 2019، تعيين السيد نور الدين عيادي مديرا لديوان رئاسة الجمهورية".