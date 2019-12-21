ميناء جن جن: نحو تصدير 69400 طن من الإسمنت الرمادي نحو دول غرب إفريقيا الأسبوع الجاري

سيتم تصدير نحو 69400 طن من الإسمنت الرمادي (الكلنكر) نحو عدد من الدول بغرب إفريقيا ، حسب ما علم اليوم السبت من الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة المينائية.

وأوضح عبد السلام بواب ل"وأج" أن الأمر يتعلق بشحن ثلاث بواخر كبيرة من أجل تصدير نحو 37400 طن من الإسمنت الرمادي (الكلنكر) من طرف شركة "سيلاس -لافارج هولسيم الجزائر" (بسكرة) حيث تم استعمال و لأول مرة خط السكة الحديدية لنقل البضائع من بسكرة إلى أرصفة ميناء جن جن وعملية شحن البواخر متواصلة وذلك بعد أن تم تسخير جميع الوسائل اللازمة من آليات وموارد بشرية لمرافقة العملية وإنجاحها.

وصرح المتحدث أن عملية موازية لتصدير قرابة 32 ألف طن من الإسمنت الرمادي (الكلنكر) ستتم خلال الأسبوع الجاري من طرف المتعامل الاقتصادي المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا" (مصنع عين الكبيرة بسطيف) حيث ستتم عملية شحن البواخر مباشرة بعد خروج الحمولة السابقة انطلاقا من أرصفة ميناء جن جن باتجاه دول تقع غرب إفريقيا.

وبالتوازي مع عمليتي التصدير السابقتين من المزمع كذلك القيام بعملية تصدير أخرى للإسمنت الرمادي "مطلع يناير المقبل" من طرف مصنع "سيقوس" للإسمنت بولاية أم البواقي التابع للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا) الذي دخل الإنتاج خلال العام الجاري ، إستنادا لذات المسؤول.

وأضاف نفس المصدر أنه تم تسخير الإمكانات اللازمة لاستقبال جميع طلبات المتعاملين الاقتصاديين سواء من حيث مساحات التخزين أو عمليات الشحن والتفريغ وكذا مختلف الآليات التي تتطلبها مثل هذه العمليات فضلا عن عديد التسهيلات التي يتلقاها المتعامل في مختلف عمليات التصدير.