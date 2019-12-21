تيبازة: إمكانيات "كبيرة" لإخماد حريق غابة بمدينة قوراية الجبلية

جندت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة إمكانيات كبيرة لإخماد حريق شب فجر اليوم السبت بأعالي مدينة قوراية الجبلية، أقصى غرب الولاية، حسب ما علم من مديرية الحماية المدنية.

و أفاد المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية، الملازم الأول رابح بن دوحة، ل/وأج أن مصالح الحماية المدنية تعمل على قدم و ساق من أجل التحكم في ألسنة حريق شب صباح اليوم في حدود الساعة السادسة بالغابات الواقعة بأعالي قوراية، 70كلم غرب تيبازة في عملية تبقى متواصلة نظرا ل"صعوبة المسالك".

وجندت مصالح الحماية المدنية 14 شاحنة إطفاء و 70 عنصرا في عملية يشرف عليها شخصيا المدير الولائي الحماية المدنية، الى جانب تجنيد وحدات من الحماية المدنية التابعة لولايات البليدة و عين الدفلى و الشلف و الجزائر العاصمة.

و وضعت مصالح الحماية المدنية كأولوية لها حماية ثلاثة دواوير آهلة بالسكان، من السنة النيران خاصة أن الظروف المناخية المسجلة اليوم و المتمثلة في سرعة رياح قوية تساعد على الانتشار السريع للهيب النيران، حسب المصدر.

و يتعلق الأمر بقرى "البرنوس" و "مهابة" و "ايرواني" المحيطة بها غابات كثيفة و صعبة المسالك على مساحة تقدر بنحو 30 هكتارا مبرزا أنه "لم تسجل لحد الساعة اي خسائر بشرية تذكر".

و أشار المصدر إلى أسباب اندلاع الحريق لا تزال "مجهولة.