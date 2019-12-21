﻿وفاة طفلة في حادث مرور وسط مدينة جيجل

لقيت طفلة تبلغ من العمر خمسة سنوات حتفها مساء هذا السبت بحي الفرسان بجيجل بعد ان دهستها شاحنة لنقل البضائع، حسبما علم من المديرية الولائية للحماية المدنية.

واستنادا لذات المصدر فإن الحادث وقع في حدود الساعة الخامسة مساء بالحي الشعبي"الفرسان"وسط المدينة حيث لفظت الطفلة التي كانت بصدد قطع الطريق أنفاسها تحت عجلات شاحنة من الوزن الثقيل، حسبما اشار اليه ذات المصدر.

وقد تم نقل جثة الضحية من طرف عناصر الحماية المدنية لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى"محمد الصديق بن يحيى"بجيجل في حين فتحت مصالح الامن المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

المصدر : واج