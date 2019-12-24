أسعار النفط تتحسن الى ازيد من 66 دولار في الأسواق العالمية

تحسنت أسعار النفط هذا الثلاثاء في الأسواق العالمية ، عقب تصريح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الذي أكد أن "التعاون مع منظمة أوبك لدعم السوق سيستمر".

و يأتي تصريح الوزير الروسي في الوقت الذي يتوقع فيه محللون انخفاضا أسبوعيا ثانيا في مخزونات النفط الأمريكية.

و ارتفع خام برنت بواقع 12 سنتا إلى 66.51 دولار، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات إلى 60.59 دولار للبرميل.

و قال وزير الطاقة الروسي، في مقابلة صحافية إن "أوبك" وروسيا وبقية المنتجين، الذين يعملون معا لكبح الإنتاج وتقنينه ودعم الأسعار، سيواصلون تعاونهم ما دام "فعالا ويحقق نتائج".

و اتفقت "أوبك" وغيرها من المنتجين في شهر نوفمبر الماضي على تمديد وزيادة قيود الإنتاج السارية منذ 2017.

وقد يؤدي خفض الإنتاج إلى إزاحة ما يصل إلى 2.1 مليون برميل يوميا من السوق أو نحو 2 بالمئة من الطلب العالمي.

و كان وزير النفط والكهرباء والمياه الكويتي خالد الفاضل قد توقع استقرار سوق النفط بعد توقيع أعضاء المنظمة على الاتفاق الأخير بشأن خفض 500 الف برميل نفط يوميا اعتبارا من مطلع يناير 2020 .

و أفاد المسؤول في ختام الاجتماع ال 103 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" المنعقد بالكويت يوم الأحد "بعد التخفيض الإضافي الذي تمت الموافقة عليه والذي سيدخل حيز التطبيق ابتداء من 2020 نرى بأن هناك انعكاسات طيبة على استقرار أسواق النفط وعلى تقبل هذه النسبة من التخفيض الزائد".

و أشار إلى استقرار الأسعار في الأسواق النفطية, متابعا "هذا الامر سيكون محور دراسة من طرف الأوبك خلال الاجتماع المقرر في شهر مارس القادم".