كأس الجزائر (الدور الـ 32): تأخير مباريات الأربعاء بـ 24 ساعة

تم تأخير المباريات الثلاث لكأس الجزائر لكرة القدم و التي كانت مقررة هذا الأربعاء في اطار الدور الـ 32, الى يوم الخميس بسبب الحداد المعلن عنه اثر وفاة نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح, حسب ما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

و يتعلق الأمر بلقاءات نصر الفجوج - اتحاد بسكرة, أمل سباث - نصر حسين داي و نادي بارادو - شباب بئر العرش.

وتم برمجة مباراتي نصر الفجوج - اتحاد بسكرة و أمل سباث - نصر حسين داي بملعب "سويداني بوجمعة" بقالمة, حسب برنامج الاتحادية, حيث تنطلق الأولى على الساعة 00ر11 و الثانية على الساعة 00ر14.

أما مواجهة نادي بارادو - شباب بئر العرش فتجرى بملعب "عمر حمادي" ببولوغين (الجزائر) ابتداء من الساعة 00ر14.