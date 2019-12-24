رئاسة الجمهورية : ﻿تشييع جنازة الفقيد الفريق قايد صالح هذا الأربعاء بمقبرة العالية

ستقام مراسم تشييع جثمان المرحوم المجاهد الفريق أحمد قايد صالح هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة, حسب ما أفاد به الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية.

و أوضح المصدر ذاته أن "مراسم التشييع ستكون بداية بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد بقصر الشعب, ليشيع بعدها الفقيد إلى مثواه الأخير بمربع الشهداء بمقبرة العالية بعد صلاة الظهر.

"من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا".

"إنا لله و إنا إليه راجعون".

و كان الفقيد الفريق قايد صالح, نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, قد انتقل الاثنين إلى رحمة الله على إثر سكتة قلبية ألمت به في بيته عن عمر ناهز 80 سنة.

و اثر هذا المصاب, قرر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حدادا وطنيا لمدة ثلاثة ايام ولمدة سبعة ايام بالنسبة لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي.