إشادة بدور الراحل قايد صالح في تحديث وتطوير قدرات الجيش الوطني الشعبي

نوه ضابطان عسكريان متقاعدان بدور الفقيد أحمد قايد صالح في تحديث وتطوير منظومات وقدرات الجيش الوطني الشعبي خلال السنوات التي تولى فيها قيادة الأركان حيث ارتقت بقواتنا المسلحة إلى مرتبة الإحترافية، مشيرين إلى أنه تحت قيادته، اعتمدت المؤسسة العسكرية نهج التكوين العلمي وتجهيز مختلف القوات بأحدث الأسلحة ما جعل القدرات القتالية لقواتنا المسلحة في أعلى مستوياتها.

وأوضح العقيد المتقاعد رمضان حملات قي تصريح للقناة الأولى أن الفقيد أحمد قايد صالح عندما وصل إلى قيادة أركان الجيش وضع استراتيجية للرفع من حجم قدرات الجيش الوطني الشعبي وعصرنته، ولا يمكن إتمام ذلك إلا بالمرور بالتكوين اللائق لمختلف أصناف الرتب".

وأشار المتحدث إلى أن الراحل أحمد قايد صالح ومن أجل بلوغ الأهداف المسطرة، استحدث مدارس عليا لتكوين إطارات الجيش الوطني الشعبي حسب الإختصاصات ولمختلف القوات، حيث فتح مدرسة عليا للأركان بتمنفوست، والكلية الحربية"، مضيفا أن "في هذين المستويين يلتقي كل ضباط أصناف القوات المسلحة، وهو ما ساعد على تكوين علاقات بين ضباط مختلف أصناف القوات".

من جهته أكد العقيد المتقاعد العربي شريف أن الراحل أحمد قايد صالح قام بتجهيز جميع أصناف القوات المسلحة بأحدث المعدات وجعلها على درجة عالية من التدريب والتسليح والتكوين، وأمّن المجال الجوي الجزائري بصواريخ بعيدة ومتوسطة وقريبة المدى، و مختلف منظمات الدفاع الجوي ورادارات حديثة وثلاثية الأبعاد. كما عزز أسطول النقل التكتيكي ومنظومة الأسلحة للطائرات".

وأشار إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا حكمة وتبصرالفريق قايد صالح الذي حرص على الوقوف على التدريب والتكوين والعمل المشترك للأسلحة والمعاينة الميدانية عن كثب على جاهزية مختلف الوحدات القتالية.