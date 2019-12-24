سكك حديدية : قطار كوراديا يدخل الخدمة عبر خط وهران-سعيدة غدا الاربعاء

سيدخل قطار جديد من نوع كوراديا حيز الخدمة عبر خط وهران -سعيدة ابتداء من يوم غد الاربعاء، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية

وأعلنت الشركة اليوم الثلاثاء عن استبدال قطار الدفع الذاتي الحالي عبر خط وهران-سعيدة بقطار آخر من نوع كوراديا الجزائر،بحسب نفس المصدر.

وتأتي هذه العملية في اطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة من طرفها، بعد دخول هذا القطار الجديد حيز الخدمة ابتداء من يوم غد الاربعاء.

يذكر ان هذا النوع من القطارات يتوفر على جميع وسائل الراحة التي من شأنها ان تضمن لزبائن الشركة افضل الظروف للسفر المريح على غرار تكييف الهواء ونظام المعلومات والغلق الآلي للأبواب.

ودعت الشركة زبائنها الى التقرب من مكاتب الاستقبال والاستعلام في المحطات المعنية أو عن طريق الموقع الرسمي للشركة أو تطبيقها الخاص على منصة "بلاي ستور" للحصول على المزيد من المعلومات.