كأس قطر الدولية لرفع الأثقال/: الجزائري وليد بيداني ينال ميداليتين ويقترب من التأهل إلى أولمبياد طوكيو

تحصل الرباع الجزائري وليد بيداني، على ميداليتين (فضية وبرونزية) في منافسات النسخة السادسة لكأس قطر الدولية لرفع الأثقال والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، التي جرت بالعاصمة القطرية الدوحة من 20 الى 23 ديسمبر.

ونال بيداني الميدالية الفضية في حركة الخطف برفعه 190 كلغ، في حين توج بالبرونزية في المجموع والذي حقق فيه 415 كلغ، في الوقت الذي اكتفى فيه بـ225 كلغ في حركة النتر.

وبفضل هذه النتائج الايجابية يواصل الرباع الجزائري تألقه بعد برونزية مونديال تايلاند الاخيرة و يقترب اكثر من افتكاك تأشيرة التأهل إلى الأولمبياد في وزن 109 كلغ.

من جهته، توج كل من الرباعين القطري، فارس حسونة، والهندية ميراباي تشانو سيخوم، بلقبي أفضل رباع ورباعة في ختام منافسات هذه الكأس التي نظمها الاتحاد القطري لرفع الأثقال على مدار أربعة أيام، بمشاركة 150 رباعا ورباعة يمثلون 44 دولة، من بينها الجزائر.