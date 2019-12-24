مجــالس عـزاء خــاصة بالراحل قــايد صـالح عبر كافة أرجــاء الـــوطـن

تم هذا الثلاثاء تنظيم العديد من مجالس العزاء الخاصة بالراحل أحمد قايد صالح عبر كافة ربوع الوطن وسط توافد كبير من المواطنين الذي حرصوا على تقديم واجب العزاء والتعبير عن حزنهم اثر فقدان أحد رجالات وعظماء الجزائر.

فبولاية خنشلة نصب مجموعة من المواطنين خيمة عملاقة بساحة عباس لغرور بوسط المدينة حيث لوحظ إقبال معتبر للمواطنين الذين قدموا خصيصا لتأدية واجب العزاء في فقيد الجزائر و المؤسسة العسكرية و التوقيع على السجل الذي تم وضعه لهذا الغرض.

كما تم نصب خيمة عملاقة بوسط مدينة برج بوعريريج وسط إقبال كبير للمعزين ناهيك عن "تيفو" عملاق يخلد روح الفقيد أحمد قايد صالح على سطح المبنى المسمى محليا بـ" قصر الشعب" الذي كان يعتبر القلب النابض للحراك بالولاية.

كما نعى سكان المسيلة ابن الجزائر البار بالتقدم بكثافة لسجل التعازي الموضوع في خيمة تم نصبها أمام مقر القطاع العسكري العملياتي كما وقف مواطنون ببلدية الميلية "52 كلم شرق جيجل" دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد أحمد قايد صالح.

وتكررت نفس مشاهد الحزن و الأسى بولايات عنابة سكيكدة و تبسة و قالمة و سطيف و بسكرة و أم البواقي حيث تم نصب خيم لتمكين جموع المواطنين من تأدية واجب العزاء.

وشهد مركز الإعلام الإقليمي الشهيد "محمد ماضي" بالبليدة وكذا بالجلفة الذين تم على مستواهما فتح سجل التعازي في وفاة المرحوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الذي وافته المنية أمس الإثنين، توافدا "جد كبيرا" للمواطنين الذين بدت عليهم ملامح التأثر والحزن لفقدان أبرز أعمدة الجزائر.

فمنذ مساء الاثنين يشهد مركز الإعلام الإقليمي الواقع وسط مدينة البليدة "باب السبت" تشكل طوابير من المواطنين من مختلف فئات المجتمع حرصوا على تقديم واجب العزاء والتعبير عن حزنهم الذي ارتسم على وجوهم اثر فقدان هذا القائد العسكري.

أما بولاية الجلفة فقد بادر الشباب وفعاليات المجتمع المدني في نصب خيم لاستقبال المعزين عرفت حضور مئات المواطنين الذي قدموا مواساتهم في سجلات التعازي المخصص لذلك.

ولم تقتصر خيم التعازي على عاصمة الولاية بل تعدتها لمدن الكبرى وعدد من البلديات على غرار مسعد وعين وسارة.

كما استقبل مركز الإعلام الإقليمي التابع للناحية العسكرية الأولى بالجلفة، جموع المعزين من مختلف شرائح المجتمع الجلفاوي في طوابير طويلة شكلت صورة تضامنية ترجمت إلتفاف الجزائريين بجيشهم في كل الظروف لاسيما في أوقات المحن.

وتوافد مواطنون الثلاثاء بمركز الإعلام الإقليمي "بوبرناس محمد" للناحية العسكرية الثانية بوهران لتقديم التعازي على اثر وفاة نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المجاهد الفريق أحمد قايد صالح.

وقد فتحت قيادة الناحية العسكرية الثانية للجيش الوطني الشعبي مركزها الإقليمي للإعلام أمام المواطنين ووسائل الإعلام لتلقي التعازي طيلة أسبوع الحداد الخاص بهياكل المؤسسة العسكرية.

وسجل منذ صبيحة الثلاثاء توافدا لمواطنين بمختلف شرائحهم لتقديم تعازيهم و تدوينها بالسجل المخصص لذلك معبرين عن "حزنهم الشديد" على فقدان أحد رجالات وعظماء الجزائر.

وعلى هامش توقيع جمع غفير من المواطنين على سجل التعازي الذي وضعته وزارة الدفاع الوطني تحت تصرفهم بجناحها في الطبعة الـ 28 لمعرض الإنتاج الوطني بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة)، أفاد العديد من المواطنين ان الراحل قايد صالح لعب دورا أساسيا في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وتلبية" مطالب الشعب الجزائري من خلال تغليبه للحل الدستوري في مواجهة الأزمة السياسية التي أفضت الى تنظيم انتخابات رئاسية، الأولى من نوعها في تاريخ البلاد في 12 ديسمبر الفارط.

وأجمع مواطنون بولايات جنوب الوطن أن نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المجاهد الراحل أحمد قايد صالح قد تحلى طيلة مسيرته في صفوف الجيش الوطني الشعبي بخصال التضحية والوفاء وحب الوطن.

وقد فتحت مديرية الاتصال و الإعلام و التوجيه للناحية العسكرية الرابعة (ن-ع-ورقلة ) سجل التعازي بدار الثقافة مفدي زكرياء بمدينة ورقلة لإستقبال تعازي المواطنين.

وبولاية الأغواط التي نصبت فيها خيمة عملاقة وسط المدينة من أجل استقبال تعازي المواطنين، وكان من بينهم حمزة مرسلي (موظف- 34 سنة) الذي قال "أن أداء واجب العزاء هي أضعف الإيمان و أقل ما يمكن أن نرد به الجميل إلى الفقيد''.

وبولاية تمنراست، فقد شهدت المكتبة المركزية للمطالعة التي فتح بها سجل التعازي توافد أعداد غفيرة من سكان الأهقار، الذين أعربوا عن تضامنهم مع الجيش الوطني الشعبي بصفة خاصة و الشعب الجزائري عموما في هذا المصاب الجلل، مؤكدين بأن هذا الرجل قد أدى واجبه تجاه وطنه وجنبه الوقوع في متاهات لا يحمد عقباها.

وبدورهم أعرب مواطنون من ولاية غرداية عن ''عميق تأثرهم'' اثر رحيل المجاهد أحمد قايد صالح، مقدمين تعازيهم الخالصة للشعب الجزائري وللجيش الوطني الشعبي في هذا المصاب الجلل .