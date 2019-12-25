جثمان الفــقيــد قــايد صــالح يورى الثرى بمربع الشهداء بمقبرة العالية

وري الثرى هذا الأحد جثمان الفقيد المجاهد الفريق أحمد قايد صالح بمربع الشهداء في مقبرة العالية بالعاصمة في جو مهيب ساده الحزن وطبعه الخشوع وفي جنازة رافقها حشود غفيرة من المواطنين الذين ودعوا فقيدهم أثناء مرور الموكب الجنائزي ببعض شوارع العاصمة باتجاه مثواه الأخير.

وحضر مراسم الجنازة كل من رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, ورئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح, ورئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل, ورئيس المجلس الشعبي الوطني, سليمان شنين, ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش والوزير الأول بالنيابة صبري بوقادوم, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء سعيد شنقريحة وأعضاء من الحكومة وشخصيات سياسية وضباط سامين في الجيش وأفراد من أسرته.

و بعد إقامة صلاة الجنازة على روح المرحوم الذي وافته المنية الاثنين الماضي اثر سكتة قلبية ألقى مدير الإيصال والإعلام والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني, اللواء بوعلام مادي كلمة تأبينية أكد فيها , أن الجزائر فقدت برحيل الفريق أحمد قايد صالح "ابنا بارا من خيرة ما أنجبت, حمل دوما هموم الوطن ولم يستكن يوما ولم يضعف أمام الهزات".

وقال اللواء مادي, إن "الجزائر بعد أن دخلت عهدا جديدا آمنا بعد مخاض عسير, فقدت رجلا من خير الرجال, وطنيا مخلصا شهما نذر عمره كاملا لخدمة الجزائر, وبرحيله تكون الجزائر قد فقدت ابنا بارا من خيرة ما أنجبت, حمل دوما هموم الوطن ولم يستكن يوما ولم يضعف أمام الهزات".

وأضاف أن الفقيد "ظل مثالا خالصا وقدوة في الصمود والإصرار والعزم, ولم يتخل يوما عن تأدية واجباته كاملة نحو أمته, سيما وقت الصعاب والمحن", موضحا أنه "وعد فوفى وحافظ على أرواح الجزائريين, بحيث لم ترق قطرة دم واحدة وأوصل الجزائر إلى بر الأمان".

واعتبر مدير الإيصال والإعلام والتوجيه أن "الجزائر تودع اليوم بطلا من أبطالها المخلصين الذين بذلوا النفس والنفيس لتسترجع الجزائر سيادتها واستقلالها ولتبقى شامخة أزلية المجد", مشيرا إلى أنه "أحد أبطال الجزائر الذين لبوا نداء الوطن منذ نعومة أظافره وواصل على النهج وما بدلوا تبدلا", واصفا إياه بـ"فقيد الجزائر الذي صدق النية فلقي حسن الخاتمة".

وأكد اللواء مادي أن "الله قد مد عمر الفريق قايد صالح حتى تأدية الأمانة كاملة غير منقوصة كما أرادها الشهداء الأبرار, وحتى يرى الدولة الجزائرية الجديدة ويشهد على تسليم الأمانة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".

وخاطب اللواء مادي الفقيد "القدوة" بالقول : "إن كل ما بنيته وقدمته للوطن الغالي لن يذهب سدى وسيحفظه ويصونه أبناؤك البررة, عبر كل أرجاء الوطن, الذين تعلموا على يديك أسمى معاني السمو وتقديس الوطن ونكران الذات في سبيل نهضة الجيش الوطني الشعبي ونهضة الجزائر وتطوير الوطن ورقيه وازدهاره ووحدته".

وجدد مدير الإيصال والإعلام والتوجيه عهد أفراد الجيش الوطني الشعبي بالبقاء "أسودا حامين عرين الوطن من الطامعين والحاقدين, متشبعين بالقيم السامية التي حرصت على تبليغها, متخذين من قيم نوفمبر وثورتنا المجيدة معلما للوفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار والمجاهدين الأخيار والقوة التي نهتدي بها ولن نحيد عنها مهما كانت الظروف والأحوال ومهما كلفنا ذلك من ثمن".

وأضاف قائلا : "كلنا عزم وحزم لمواصلة الدرب فداء للوطن ونتعهد أن نجعل أمن الجزائر واستقرارها قرة أعيننا وأسمى غاياتنا".

وأكد اللواء مادي أن الشعب الجزائري "يبكي الفقيد لكونه الرجل العطوف الصادق الذي وعد فوفى, مرافقا تطلعات الأمة في بناء جزائر جديدة, قوية, موحدة ومتراصة ومزدهرة كما أرادها الشهداء والمجاهدون".

واستعرض اللواء مادي أهم المحطات التاريخية في حياة المجاهد الفقيد, الذي هو من مواليد 13 يناير 1940 بعين ياقوت بولاية باتنة, متزوج وأب لسبعة أبناء, انخرط مناضلا شابا في الحركة الوطنية في سن 17 من عمره, التحق شهر أغسطس 1957 بالكفاح المسلح وتدرج أثناء الثورة في سلم القيادة فشغل قائد كتيبة في الفيالق 21 و29 و39 لجيش التحرير الوطني.

وغداة الاستقلال, تحصل بعد إجراء دورة تكوينية في الجزائر وفي الاتحاد السوفياتي, على عدة شهادات عسكرية, كما شارك سنة 1968 في الحروب العربية ضد الكيان الصهيوني على جبهة السلاح في مصر.

وتدرج الفقيد في المسؤوليات بالجيش الوطني الشعبي من قائد كتيبة مدفعية, قائد لواء مشاة, قائد عمليات الوسط, قائد مدرسة تكوين ضباط الاحتياط بالبليدة, قائد القطاع العملياتي بالجنوب في تندوف, نائب لقائد الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة, ثم رقي إلى رتبة عميد في 5 جويلية 1991, ليعين قائدا للناحية العسكرية الثالثة ببشار ثم قائدا للناحية العسكرية الثانية بوهران.

وتمت ترقيته إلى رتبة لواء في 5 جويلية 1993 وعين قائدا للقوات البرية سنة 1994, وبتاريخ 3 أوت 2004 تولى مسؤولية رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ثم تقلد رتبة فريق في 5 جويلية 2006, ومنذ 11 سبتمبر 2013 تولى مسؤولية نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

المرحوم حائز على عدة أوسمة: وسام جيش التحرير الوطني, وسام الجيش الوطني الشعبي, وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حروب الشرق الأوسط, وسام الشجاعة, وسام الاستحقاق العسكري ووسام الشرف, وبتاريخ 19 ديسمبر 2019, تم تقليده أعلى وسام في الدولة برتبة صدر من مصاف الاستحقاق الوطني من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تقديرا للدور الذي اضطلع به في هذه المرحلة الحساسة لضمان أمن المواطنين ومؤسسات الدولة واحترام الدستور وقوانين الجمهورية.

الجــزائريـــون يـــودعــون الفــقيــد في جــو مهـــيب

وتجمع جمع غفير من المواطنين نساء و رجالا و شبابا من مختلف الاعمار على جنبات بعض شوارع العاصمة التي مر بها الموكب الجنائزي و الحزن و التأثر بادي على وجوههم، حيث كان بعضهم يردد شعارات "جيش شعب خاوة خاوة، قايد صالح مع الشهداء"، "قايد صالح بطل الامة" تمجيدا لرجل "كرس حياته لخدمة الجيش الوطني الشعبي والأمة" و "عمل دون هوادة من أجل الحفاظ على وحدة الجزائر واستقرارها وأمنها".

وقدم العديد من المواطنين من مختلف ولايات الوطن الذين أبوا إلا أن يودعوا نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قبل تشييع جنازته. كما صمم أخرون على مرافقة المركبة العسكرية التي كانت تقل جثمان الفقيد المسجى بالراية الوطنية إلى غاية مقبرة العالية و ذلك مشيا على الاقدام و تحت هتافات "الله أكبر".

ومر الموكب الجنائزي بعد خروجه من قصر الشعب بكل من ساحة أديس أبابا ثم نهج الاستقلال فساحة أول ماي ثم شارع جيش التحرير، أين اصطفت على جنبات الشوارع جموع غفيرة من المواطنين من مختلف الاعمار حاملين الراية الوطنية لتوديع الفقيد.

وشهد الموكب الجنائزي صعوبات في التقدم عبر المسار المحدد له بفعل تدفق حشود الجزائريين والجزائريات بغية القاء النظرة الاخيرة على ابن الجزائر البار.

وكان مسؤولون سامون في الدولة وفي الجيش، يتقدمهم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء سعيد شنقريحة، قد ترحموا بقصر الشعب على روح الفقيد، الى جانب مواطنين قدموا من مختلف ولايات الوطن لإلقاء النظرة الاخيرة على جثمان المرحوم وتقديم واجب العزاء الى أفراد عائلته المتواجدين بعين المكان.