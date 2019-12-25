تحضيرات كأس أمم افريقيا 2020 : استدعاء 18 لاعبا تحسبا لدورة رومانيا

استدعى المدرب الوطني الجزائري لكرة اليد، الفرنسي آلان بورت، قامة تضم 18 لاعبا من بينها 7 ينشطون بالخارج، لخوض دورة تحضيرية برومانيا (26-30 ديسمبر) تحسبا لكأس أمم افريقيا-2020 المقررة بتونس (16-26 جانفي).

وكان المنتخب الوطني قد دخل في تربص ببولونيا (12-23 ديسمبر)، والذي كان مخصص للاعبين المحليين، قبل أن يتم استدعاء المحترفين من بينهم 4 ينشطون بفرنسا.

بالإضافة لرومانيا (البلد المنظم)، فإن الدورة ستشهد مشاركة كل من الجزائر، هولندا ومقدونيا.

خلال تربص بولونيا، خاض المنتخب الجزائري أربعة لقاءات ودية وتمكن من الاطاحة بكل من نادي غدانسك (القسم الاول البولوني) 26-20، زيكوو (القسم الثاني) 35-23، منتخب بولونيا (ب) 30-23، بينما كان قد سقط في اليوم الثالث أمام منتخب بولونيا (ب) بواقع 30-23.

وتلعب الجزائر منافسات الطبعة ال24 لكأس امم افريقيا في المجموعة الرابعة الى جانب ثلاثة منتخبات، بعد انسحاب السنغال، وهي المغرب، الكونغو وزامبيا.

ويشارك في كأس امم افريقيا-2020، 16 فريقا، حيث يقتطع صاحب اللقب بطاقة المرور الى الالعاب الأولمبية بطوكيو-2020. كما يعد موعد تونس مؤهلا الى بطولة العالم بمصر-2021 .

وتعود آخر مشاركة للمنتخب الجزائري في الالعاب الاولمبية الى 1996 بأطلنطا (الولايات المتحدة الأمريكية).

قائمة اللاعبين:

حراس المرمى: خليفة غضبان (فاردار / مقدونيا)، عادل بوسمال (شبيبة أمل سكيكدة)، زموش يحيى (أولمبي أرزيو)

لاعبو الميدان: رياض شهبور (المجمع البترولي)، أسامة بوجناح (بيكوز بلادي ييسبور / تركيا)، علاء الدين حديدي (المجمع البترولي)، عقبة انساعد (نادي برج بوعريريج)، هشام كعباش (نسم / فرنسا)، علي بولحاسة (شبيبة أمل سكيكدة)، رضوان ساكر (شبيبة أمل سكيكدة)، مسعود بركوس (المجمع البترولي)، زهير نعيم (شبيبة أمل سكيكدة)، مصطفى حاج صدوق (بيشكتاش ايغاز / تركيا)، عبد النور حموش (نادي برج بوعريريج)، هشام داود (إيستر / فرنسا)، أيوب عبدي (تولوز/فرنسا)، عبد الرحيم برياح (المجمع البترولي)، نسيم بلحسن (ماسي / فرنسا).