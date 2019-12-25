"ناسا" تحذر من ظاهرة حلقة النار وتصفها بالأخطر في 2019

حذرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، المراقبين من النظر المجرد إلى ظاهرة الكسوف الحلقي الشمسي عند مشاهدته.

وقالت "ناسا" انه لا يجب النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف" موضحة ان الكسوف الحلقي يحدث بدلا من الكسوف الكلي عندما يكون القمر في الجزء البعيد من مداره البيضاوي حول الأرض.

ونشرت المجلة البريطانية العلمية "سكاي آت نايت" تحذير ناسا، وكتبت أنه "أجمل كسوف شمسي جزئي، لكنه أيضا الأكثر خطورة"، مشيرة إلى أنه "سيحتاج جميع المراقبين إلى ارتداء نظارات الكسوف الشمسي في جميع المراحل، وستحتاج محاولات التصوير إلى مرشحات شمسية خاصة".

ويحدث الكسوف الحلقي الشمسي عندما يكون القمر الجديد بعيدا جدا عن الأرض، بحيث لا يغطي الشمس بالكامل، وهذا يعني أن حلقة من الضوء ستظهر حول القمر المظلم، وهو ما يدفع الكثيرين إلى وصف هذه الظاهرة باسم "حلقة النار".

وسيكون الحدث مرئيا في قطر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان والهند وسريلانكا وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وجزر ماريانا الشمالية وغوام، وغرب أستراليا وشرق إفريقيا وأوروبا الشرقية.

وشددت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الحدث مباشرة، وعدم النظر إلى الشمس بالعين المجردة واستخدام المعدات المخصصة لهذه الظاهرة.

وبهذا يكون الكسوف الحلقي الشمسي الحدث الفلكي الأخير في عام 2019، ومن المتوقع أن يأتي الكسوف الحلقي الشمسي التالي في 21 جوان من العام المقبل، تزامنا مع الانقلاب الصيفي، وسيتمكن سكان إفريقيا وآسيا وضيوفهم من رؤيته.