مصرع 100 شخص على الأقل جراء غرق قارب في البنين

25/12/2019 - 13:22

لقي 100 شخص على الأقل مصرعهم وفقد آخرون جراء  غرق قارب على متنه مواطنين من جمهورية البنين كانوا قادمين من نيجيريا لحضور  قداسات أعياد الميلاد في بلادهم.

وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الاربعاء ، أن أزيد من 100 مسيحي من بنين  يعيشون بمدينة لاغوس النيجيرية أبحروا السبت الماضي لحضور القداسات الدينية  السنوية في كنيستي "شيروبيم وسيرافيم"ي في بلدة "سو-فا" على ضفاف بحيرة نوكوي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن القارب غرق بعد دخوله المياه الإقليمية لجمهورية  بنين فيما لم تتم معرفة عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب على وجه  التحديد.

وتم انتشال 100 جثة حتى الآن فيما تشير التقارير إلى أن القارب غرق بسبب  الحمولة الزائدة.

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