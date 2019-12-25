زبائن بريد الجزائر سيستفيدون من الخدمات النقدية المقدمة على الشبكة الآلية للبنوك

أعلن مجمع النقد الآلي ، اليوم الأربعاء، أن زبائن بريد الجزائر الحاملين لبطاقة الحسابات البريدية CIB والبطاقة الذهبية، بإمكانهم الاستفادة من نفس الخدمات النقدية الآلية المقدمة على الشبكة المصرفية للبنوك ابتداء من 5 يناير المقبل، الى جانب الخدمات النقدية الآلية التي يقدمها بريد الجزائر.

و حسب ذات المصدر، فإن تجسيد عملية التشغيل الآلي المتداخل للخدمات المصرفية بين الطرفين بات ممكنا بعد توقيع اتفاقية بين بريد الجزائر و شركة التعاملات الآلية ما بين البنوك (ساتيم) تحت إشراف مجمع النقد الآلي (GIE)، وهو هيئة ضبط و تنظيم النقد الآلي في الجزائر.

و تم التوقيع على هذه الاتفاقية بعد الانتهاء من اجراء العديد من الاختبارات حول مسائل الأمان والأداء بين منصات الدفع الإلكترونية لكل من شركة "ساتيم" و بريد الجزائر يضيف ذات المصدر.

وأوضح البيان أن هذه الاختبارات كانت ضرورية وحاسمة لنجاح التشغيل البيني للخدمات المصرفية "، مشيرا إلى ان الاتفاقية ستمكن جميع العملاء الحاملين لبطاقة الحسابات البريدية CIB أو البطاقة الذهبية من سحب أموالهم من الشبابيك الآلية البنكية المتصلة بالنظام النقدي ما بين البنوك، بالإضافة الى امكانية اجراء عمليات الدفع عن طريق بطاقاتهم الخاصة سواء على مستوى محطات الدفع الإلكترونية التابعة للبنوك أو إلى بريد الجزائر.

و بدخول هذه الخدمة حيز التنفيذ بداية من 5 يناير المقبل فإنها "ستكرس خطوة كبيرة في تطوير سبيل تطوير الخدمات المصرفية الآلية في الجزائر" ، يضيف البيان.

وأشار المصدر إلى أن السنة الجديدة 2020 ستكون واعدة، حيث سيستقبل المواطنين الجزائريين هذه الخدمة بارتياح كبير ".