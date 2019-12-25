كأس الجزائر: سحب قرعة الدور التمهيدي الأخير والدور الـ16 لكرة السلة

مباريات الدور التمهيدي والدور الـ 16 من كأس الجزائر لكرة السلة (رجال), عقب إجراء عملية سحب القرعة التي جرت هذا الأربعاء بمقر الاتحادية الجزائرية للعبة.
الدور التمهيدي الأخير (30-31 جانفي) :
مولودية سعيدة - نادي وهران
نادي بومرداس - شباب بني صاف
شبيبة تيموشنت - نادي سيدي عبد الله
غرب 1 - شرق 2
شباب عين تيموشنت - نادي بريد وهران
أمل قسنطينة - شبيبة عين البيضاء
شبيبة الأغواط - حمراء عنابة
نجم ورقلة - سريع قسنطينة
نجم سيدي موسى - شرق 3
الدور الـ 16 (سيتم تحديد التاريخ لاحقا) :
أولمبي باتنة - الفائز من مقابلة : (شبيبة الأغواط-حمراء عنابة)
الفائز من مقابلة : (نجم ورقلة-سريع قسنطينة) - اتحاد البليدة
الفائز من مقابلة : (شرق 1-اتحاد سيدي عمر) - وداد بوفاريك
اتحاد سطيف - الفائز من مقابلة : (شبيبة الشلف-نادي سيدي عبد الله)
الفائز من مقابلة : (أمل قسنطينة-شبيبة عين الأربعاء) - أولمبي برج بوعريريج
نادي اسطاوالي - الفائز من مقابلة : (نادي بومرداس - شباب بني صاف)
نصر حسين داي - الفائز من مقابلة : (مولودية سعيدة - نادي وهران)
الفائز من مقابلة : (شرق 1-شرق 2) - نادي ورقلة
نادي رويبة - الفائز من مقابلة (نادي اولاد شبل-شرق 2)
شباب جسر قسنطينة - الفائز من مقابلة : (نجم سيدي موسى-شرق 3)
شباب الدار البيضاء - اتحاد الجزائر
اتحاد برج بوعريريج - نادي العلمة
أولمبي مليانة - الفائز من مقابلة (شباب عين تيموشنت-نادي بريد وهران)
نادي أم البواقي - نادي سكيكدة
نادي درارية - نجم شرشال
ملاحظة : وتم إعفاء المجمع البترولي, حامل الكاس, من خوض الدور الـ 16.