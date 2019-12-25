وزارة الصحة : شركة استيراد المنتجات الصيدلانية "ماد صونتي" " استفادت من معاملة "منصفة

أكدت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات اليوم الأربعاء في بيان لها أن شركة استيراد المنتجات الصيدلانية "ماد صونتي" "Med Santé" استفادت من معاملة "منصفة" في إطار الإجراءات الإدارية المعمول بها و القانون الساري المفعول.

و في رد فعلها بشأن معلومات تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول تصريحات منسوبة لشركة استيراد المنتجات الصيدلانية التي أشارت إلى "احتكار" تصفية الدم و "عرقلة البرامج التوقعية لاستيراد الأجهزة الطبية" التي قدمتها هذه الشركة، أكدت الوزارة بان "مجموعة أجهزة تصفية الدم المذكورة في تلك الوسائل الاعلامية ممنوعة من الاستيراد و ذلك طبقا للأحكام القانونية لحماية الإنتاج المحلي بمقتضى القرار المؤرخ في 30 أكتوبر 2008 المكمل في 2011 و 2015".

كما ذكرت الوزارة ، من جانب آخر بان منح برامج الاستيراد "يسيره القرار المؤرخ في 30 أكتوبر 2008 المحدد لقائمة الوثائق المطلوبة لهذا النشاط" موضحة أن البرنامج التوقعي للاستيراد، "سنوي" و أن على المتعامل أن "يقدم كل سنة الوثائق اللازمة لتكوين ملفه".

و أضاف ذات البيان ، أن هذه البرامج الخاصة بالاستيراد "لا يتم تسليمها إلا للمتعاملين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة و أن أي رفع للتحفظات يتبعه منح فوري لتلك البرامج".

أما بخصوص الملفات التي أودعتها شركة استيراد المنتجات الصيدلانية التي "رفضت دوما الامتثال لتلك الأحكام فانه يسجل كل سنة إخلال بالشروط القانونية عند دراسة البرامج التوقعية للاستيراد" مع التأكيد "انه رغم المراسلات التي تم توجيهها في إطار السنة المالية 2019، فانه لم يتم رفع أي تحفظ حتى اليوم من قبل شركة استيراد المنتجات الصيدلانية".