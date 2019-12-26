دراسة: العمل يحمي المرأة من الأمراض

كشفت دراسة جديدة أجراها أطباء في الهند، أن النساء العاملات يتمتعن بصحة جيدة وعمر أطول مقارنة بالنساء اللواتي لا يمارسن أي عمل خارج المنزل.

و حلل الباحثون بيانات صحية لأكثر من 5.100 امرأة عاملة تتراوح أعمارهن بين 30 و44 عاما، بهدف تقييم تأثير تقدمهن المهني على صحتهن العقلية والجسدية، حتى بلوغهن سن الشيخوخة.

و أظهرت نتائج الدراسة أن النساء اللواتي عملن لمدة 20 عاما و أكثر خلال سن الرشد أظهرن تدهورا أقل في الصحة البدنية لدى تقدمهن في العمر، مقارنة بالنساء اللواتي لم يعملن أبدا.

و كانت هناك دراسة ألمانية سابقة أجراها معهد ماكس بلانك للبحوث الديمغرافية أكدت أن النساء العاملات أقل عرضة للاكتئاب مقارنة بنظيراتهن غير العاملات.