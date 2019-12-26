الجيش يوقف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بالبليدة و غليزان

﻿ أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من البليدة وغليزان، حسب ما أورده اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.وأوضح ذات المصدر، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 25 ديسمبر 2019، ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من البليدة/ن.ع.1 وغليزان/ن.ع.2".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6 وجانت/ن.ع.4، (72) شخصا وضبطت (07) مركبات رباعية الدفع و(80) مولدا كهربائيا و(27) مطرقة ضغط وجهاز (01) كشف عن المعادن و(09) أكياس من خليط الذهب والحجارة وأغراض أخرى".

من جهة أخرى، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني لوهران/ن.ع.2، ثلاثة (03) تجار مخدرات ضُبط لديهم (1960) قرص مهلوس، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ببسكرة/ن.ع.4، شخصا (01) كان على متن شاحنة محملة بـ(40) قنطارا من مادة التبغ".

وبإقليم الناحية العسكرية الثانية، "أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 72 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تموشنت ومستغانم، في حين تم توقيف (17) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام وغرداية".