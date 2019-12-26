حسب ترتيب جون أفريك : المنتخب الجزائري لكرة القدم " الأول قاريا " في 2019

﻿ أُختير المنتخب الجزائري لكرة القدم، المتوج باللقب الإفريقي شهر يوليو الماضي، أحسن فريق في القارة السمراء لسنة 2019، حسب الترتيب الذي أعدته مجلة "جون أفريك".

وتقدم المنتخب الجزائري -الذي خلف في الترتيب نظيره المغربي- على كل من السينغال ، نيجيريا ، تونس ومدغشقر، مفاجأة كاس أمم إفريقيا- 2019.وكتبت المجلة : " لم تتصدر الجزائر أبدا هذا الترتيب.فالمركز الأول الذي أحرزته، تكللت به عن جدارة واستحقاق.

وكتبت تقول ، ان المنتخب الجزائري ، أبان عن قوة وانسجام في صفوفه مع تقنيات جميلة في اللعب.في الوقت الذي إعتبرت فيه مصر، مرشحة رقم واحد".

وأضافت المجلة : "المنتخب الجزائري اجتاز الدور الأول بنجاح بثلاثة انتصارات، ثم واصل المشوار في نفس المستوى ،بتحقيق فوز أمام نيجيريا في نصف النهائي (2-1)، بفضل هدف سجله محرز انتظره المناصرون بفارغ الصبر.

وفي النهائي سجل وفي وقت قصير، بونجاح هدف التتويج (1-0) امام "اسود تيرنغا" ليهدي الجزائر التاج الافريقي الثاني في تاريخها بعد تلك التي نالها بالعاصمة سنة 1990 ." وبفضل تعدادها (مبولحي ، بن ناصر، بونجاح ، فغولي ومحرز)، أكدت الجزائر أحقيتها للرقم واحد قاريا، بعد فوزها في المباراة الودية أمام كولومبيا (3-0) دون نسيان بدايتها الموفقة (فوزان) في تصفيات كاس أمم أفريقيا- 2021 "تختم المجلة.

ويتواجد زملاء رياض محرز في السباق، للتتويج بجائزة أحسن فريق وطني أفريقي- 2019 التي تمنحها الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم،(كاف) وتعد مدغشقر والسينغال منافسان للجزائر، و سيتم التعرف على المتوج في 7 يناير المقبل.

ويحتل المنتخب السينغالي - منشط اللقاء النهائي أمام الجزائر- المرتبة الثانية في ترتيب سنة 2019 للمنتخبات الإفريقية، متبوعا بالمنتخب النيجيري صاحب المركز الثالث.

