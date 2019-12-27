كأس الجزائر/ شبيبة بجاية - وفاق سطيف: تأهل الوفاق للدور الـ16

تأهل فريق وفاق سطيف (الرابطة الأولى) إلى الدور ال16 لكأس الجزائر، عقب فوزه أمام مضيفه شبيبة بجاية (الرابطة الثانية) بركلات الترجيح (2-2، 8-7)، الخميس بملعب الوحدة المغاربية ببجاية.

وافتتح الضيوف باب التسجيل في الدقيقة ال32 عبر اللاعب غندوزي قبل أن تعدل شبيبة بجاية الكفة في الدقيقة ال37 بفضل اللاعب يوسف. قبل نهاية الشوط الثاني، تمكن أصحاب الضيافة من التقدم في النتيجة بعد هدف ضد مرماه للاعب عريبي (د42).

خلال مجريات الشوط الثاني، تمكن اللاعب توري من تعديل النتيجة للوفاق في الدقيقة ال61.

بعد نهاية ال90 دقيقة والشوطين الإضافيين بالتعادل، تمكن الوفاق السطايفي من ضمان تأشيرة الدور ال16 بفضل ركلات الترجيح (8-7).

ولحساب الدور ال16، يلاقي وفاق سطيف، الفائز من اللقاء الذي سيجمع نادي لرجم (جهوي 1) وأمل شلغوم العيد (هواة)، يوم السبت بتيسمسيلت (00ر14).

وانطلق هذا الدور مساء الخميس، على أن تتواصل مبارياته يومي السبت و الأحد لتختتم في الخامس من جانفي القادم.

نتائج المباريات التي جرت الخميس:

اتحاد بومدفع (ما بين الجهات) - تضامن سوف (هواة) 3-0

جمعية الخروب (رابطة 2) - شباب برج منايل (ما بين الجهات) 2-1

نادي المرسى (جهوي 2) - وفاق سور الغزلان (ما بين الجهات) 2-0

أمل غريس (ما بين الجهات) - مولودية وادي الشعبة (جهوي 2) 3-0

مولودية البيض (ما بين الجهات) - اتحاد الأخضرية (هواة) 0-0 (تأهل البيض بضربات الترجيح 4-3)

جمعية الشلف (رابطة 1) - اتحاد بني دوالة (هواة) 6-1

وداد بوفاريك (هواة) - اتحاد وهران (ما بين الجهات) 3-1 (بعد الوقت الإضافي)

نادي بارادو (ر.1) - شباب بئر العرش (ما بين الجهات) 5-0

أمل صباط (جهوي 1) - نصر حسين داي (ر.1) 1-3

مولودية وهران (ر.1) - مستقبل ارزيو (جهوي 2) 6-1

شبيبة بجاية (ر.2) - وفاق سطيف (ر.1) 2-2 (تأهل الوفاق بضربات الترجيح 7-8)

السبت 28 ديسمبر 2019 (سا 00ر14):

جيجل: شباب قرية موسى (هواة) - وداد تلمسان (ر.2)

ميلة: شباب ميلة (ما بين الجهات) - أمل بوسعادة (ر.2)

وهران (بوعقل): جمعية وهران (ر.2) - أمل حيدرة (ما بين الجهات)

أدرار: شباب أدرار (ما بين الجهات) - نادي تلاغ (جهوي 1)

وادي الزناتي: شباب هواري بومدين (ما بين الجهات) - شباب الزاوية (ما بين الجهات)

قالمة: ترجي قالمة (ما بين الجهات) - اتحاد الحراش (ر.2)

المشرية: شباب المشرية (ما بين الجهات) - أولمبي أرزيو (ر.2)

تيسمسيلت: نادي لرجم (جهوي 1) - أمل شلغوم العيد (هواة)

باتنة (أول نوفمبر): مولودية باتنة (هواة) - اتحاد السوقر (ما بين الجهات)

ورقلة: شباب بني ثور (هواة) - اتحاد عنابة (ر.2)

المدية: أولمبي المدية (ر.2) - مولودية بجاية (ر.2)

الوادي: اتحاد سوف (ما بين الجهات) - اتحاد بلعباس (ر.1)

تيغنيف: مثالية تغنيف (ما بين الجهات) - شباب بلوزداد (ر.1)

الأربعاء 01 جانفي:

أمل الاربعاء (ر.2) - مولودية قسنطينة (هواة) سا 00ر16/

الجزائر (عمر حمادي): مولودية الجزائر (ر.1) - أولمبي مقران (ما بين الجهات) سا 30ر17

قسنطينة (حملاوي): شباب قسنطينة (ر.1) - نجم مقرة (ر.1) سا 30ر17

برج بوعريريج: أهلي برج بوعريريج (ر.1) - اتحاد المشرية (ما بين الجهات) سا 45ر18/

بشار: شبيبة الساورة (ر.1) - دفاع تاجنانت (ر.2)

الأحد 29 ديسمبر 2019 (سا 00ر14):

قالمة: نصر الفجوج (ما بين الجهات) - اتحاد بسكرة (ر.1)

الأحد 5 جانفي 2020 (سا 00ر14):

عين مليلة: جمعية عين مليلة (ر.1) - شبيبة القبائل (ر.1)

سا 00ر16/الجزائر (عمر حمادي): اتحاد الجزائر (ر.1) - اتحاد خنشلة (هواة).