تأخير المباراة المتأخرة بين مولوديّة الجزائر ووفاق سطيف إلى 9 جانفي

تم تأخير المباراة المتأخرة بين مولوديّة الجزائر ووفاق سطيف لحساب الجولة ال 14 للبطولة المحترفة الأولى لكرة القدم من الاربعاء 8 جانفي إلى الخميس 9 جانفي بملعب عمر حمادي بولوغين (الجزائر)، حسب ما أعلنت عنه الرابطة المحترفة لكرة القدم على موقعها الرسمي.

وبإمكان مولوديّة الجزائر التي تحتل المرتبة الثانية برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر شباب بلوزداد أن تتوج باللقب الرمزي لمرحلة الذهاب للمنافسة في حال تحقيق الفوز امام الوفاق.

وتبقى ثمانية مباريات متأخرة للتسوية النهائية لمرحلة الذهاب منها 4 لقاءات لنادي بارادو المشارك في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وثلاث مباريات لاتحاد الجزائر احد ممثلي للكرة الجزائرية في رابطة الأبطال الإفريقية، فيما لشبيبة القبائل المشاركة أيضا في رابطة الأبطال مباراتين متأخرتين.

وستجرى المباراة الأولى لتسوية الرزنامة يوم الخميس المقبل 2 جانفي بين اتحاد الجزائر ونادي بارادو بملعب عمر حمادي، فيما تجري المباراة الأخيرة يوم الخميس 23 جانفي بين نادي بارادو وشباب قسنطينة.

للتذكير، تم تأجيل كل هذه المباريات بسبب مشاركة كل من نادي بارادو وإتحاد الجزائر ومولوديّة الجزائر في المنافسات الإفريقية و العربية.

أما لقاء شبيبة القبائل- مولودية وهران، فقد تم تأجيله بسبب تنظيم الانتخابات الرئاسية وكان رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار قد أشار مؤخرا بأن مرحلة الإياب للبطولة لن تستأنف إلا بعد تسوية كل المباريات المتأخرة لمرحلة الذهاب.

المصدر : واج