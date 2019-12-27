﻿4 إصابات بالرصاص المطاطي خلال قمع الاحتلال للمسيرات السلمية شرقي

أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع هذا الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في المسيرات الأسبوعية السلمية الـ 86 شرقي قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية بالقطاع، في تصريحات، أنه تم نقل المصابين الأربعة إلى النقطة الطبية الميدانية المتواجدة في منطقة "أبو صفية" شرقي بلدة /جباليا/ شمالي غزة.

وأضافت أن المواجهات بين المتظاهرين وجنود الاحتلال لاتزال مستمرة, مرجحة سقوط مزيد من الضحايا جراء الاستخدام المكثف للرصاص المطاطي والحي من قبل الجنود الاسرائيليين لوقف تقدم الشباب الفلسطيني نحو الحواجز بين قطاع غزة والأراضي المحتلة.

وكان 13 فلسطينيا قد أصيبوا برصاص قوات الاحتلال خلال الجمعة الـ 85 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرقي غزة التي جرت الأسبوع الماضي.

يذكر أن مسيرات العودة وكسر الحصار كانت قد بدأت في الثلاثين من مارس 2018، وراح خلالها مئات الشهداء وسقط فيها ألاف الجرحى.

إصابة عشرات الفلسطينيين بالإختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرة سلمية في قلقيلية

وقد أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب بالاختناق هذا الجمعة ، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة /كفر قدوم/ الأسبوعية بمحافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية ، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل والصوت، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.

من جانبه، قال منسق المقاومة الشعبية، الناطق الإعلامي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"- إقليم قلقيلية مراد شتيوي ، إن المشاركين في المسيرة رددوا الشعارات الداعمة للقيادة الفلسطينية وإنجازاتها الدبلوماسية، التي كان آخرها قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بجرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني.

على الصعيد ذاته اعتقل جيش الاحتلال اليوم شابذا فلسطينيذا من مخيم جنين وكثف من تواجده العسكري في المحافظة.

وذكرت مصادر محلية في جنين أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب كرم أبو عيطة، بعد اقتحامه مخيم جنين ومداهمة منزله ذويه وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

﻿30 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

وقد أدى نحو 30 ألف مصل فلسطيني اليوم ، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة التي اتخذتها سلطات الإحتلال لمنع الفلسطينيين من التوافد على الأقصى.

وأفاد عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس وشؤون المسجد الأقصى، في تصريحات، بأن"أبناء الشعب الفلسطيني أدوا صلاتهم اليوم الجمعة داخل رحاب الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها شرطة الاحتلال في محيط المسجد وعلى بواباته".

وتأتي هذه الأعداد الكبيرة للمصلين في جمعة هذا الأسبوع بعد أن أدى نحو 50 ألف مصل صلاة الجمعة الأسبوع الماضي في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وتأتي هذه"الهبة الفلسطينية"لنصرة الأقصى المبارك في وقت تتواصل فيه الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها المسجد المبارك من إقتحامات المستوطنين منذ بداية العام الجاري، وسط صمت دولي على هذه الممارسات الاستفزازية بحق الفلسطينيين خاصة والمسلمين عامة.

المصدر : واج