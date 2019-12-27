الوادي : إصطدام عنيف بين سيارة نفعية وشاحنة من الوزن الخفيف خلف 6 قتلى و5 جرحى

لقي ستة (6) أشخاص حتفهم وأصيب خمسة (5) آخرين بجروح في حادث مرور وقع زوال هذا الجمعة بولاية الوادي، حسبما أفادت مصالح الحماية المدنية.

ووقع الحادث بالطريق الوطني رقم 48 (أ) الرابط بين بلدية الرقيبة (30 كلم شمال عاصمة الولاية) وبلدية جامعة بولاية المغير، إثر اصطدام عنيف بين سيارة نفعية وشاحنة من الوزن الخفيف، مخلفا مقتل ستة (6) أشخاص على الفور وإصابة خمسة آخرين بجروح، كما أوضح مدير الحماية المدنية أحمد باوجي.

وتم نقل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية العمومية بن عمر الجيلاني بالوادي والتي تم نقل إلى مصالحها الإستعجالية أيضا الجرحى الخمسة، وفق ذات المصدر.

وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.

المصدر : واج