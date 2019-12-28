توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالبليدة

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، الجمعة، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالبليدة، فيما تمكنت مفرزة أخرى، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بورقلة، من توقيف خمسة أشخاص واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و كمية من الذخيرة وحجز أكثر من 10 كلغ من الكيف المعالج ومبلغ مالي، حسب ما أفاد به السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 27 ديسمبر 2019، عنصر(01) دعم للجماعات الإرهابية بالبليدة/ن.ع.1،فيما تمكنت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، بورقلة/ن.ع.4، من توقيف (05) أشخاص و استرجاع مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وحجز 10 كلغ و112غرام من الكيف المعالج ومبلغ مالي يقدر بـ130مليون و300 ألف سنتيم".

في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني أربعة (04) أشخاص وحجزت مركبتين (2) و(33291) قرص مهلوس، ومبلغ مالي يقدر بـ 2مليار و560 مليون سنتيم بكل من تبسة/ن.ع.5 وورقلة/ن.ع.4 وسيدي بلعباس/ن.ع.2، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بكل من تلمسان/ن.ع.2 وتيزي وزو/ن.ع.1ي (05) تجار مخدراتي وحجزوا 60 كلغ من الكيف المعالج".

وفي نفس السياق، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، ثلاثة (03) أشخاص، وحجزت سيارة و4 بنادق صيد و6 كلغ من مادة البارود بكل من أم البواقي وباتنة/ن.ع.5 والمسيلة/ن.ع.1، في حين أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي شخصا على متن سيارة رباعية الدفع محملة بـ 1.75 طن من المواد الغذائية بعين قزام/ن.ع.6".

ومن جهة أخرى، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بجانت/ن.ع.4، عشرة (10) منقبين عن الذهب وحجزت 3 سيارات رباعية الدفع، فيما أحبط حرس السواحل بوهران/ن.ع.2 محاولة هجرة غير شرعية ل17 شخصا، كما تم توقيف 48 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان/ن.ع.2 وبني ونيف/ن.ع.3".