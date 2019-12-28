الرئيس تبون يعين عبد العزيز جراد وزيرا أول ويكلفه بتشكيل الحكومة

عين رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، هذا السبت، السيد عبد العزيز جراد وزيرا أول و كلفه بتشكيل حكومة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وتقلد السيد عبد العزيز جراد، الذي عينه اليوم السبت رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وزيرا أول وكلفه بتشكيل حكومة، عدة مناصب ومسؤوليات هامة.

من مواليد 12 فبراير 1954 بمدينة بخنشلة، السيد جراد متحصل على شهادة ليسانس في العلوم السياسية من معهد العلوم السياسية بالجزائر في سنة 1976 وشهادة دكتوراه في العلوم السياسية بجامعة باريس في سنة 1981.

كما ان الوزير الاول الجديد متحصل على رتبة استاذ جامعي منذ 1992 ودرس في عدة مؤسسات جامعية بالجزائر وفي الخارج بالإضافة الى اسهامه في تكوين عدة اساتذة واطارات للدولة.

وتولى السيد عبد العزيز جراد عدة مسؤوليات منها مدير المدرسة الوطنية للإدارة ما بين 1989 و 1992 ومستشار دبلوماسي برئاسة الجمهورية في سنة 1992 وأمين عام لرئاسة الجمهورية (1993-1995) ومدير عام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي (1996-2000) وأمين عام لوزارة الخارجية في ما بين سنة 2001 و 2003 .

كما في مشوار الوزير الاول الجديد عدة مؤلفات ومقالات في العلوم السياسية والعلاقات الدولية .أدى السيد عبد العزيز جراد واجب الخدمة الوطنية من 1984 إلى 1986.

السيد عبد العزيز جراد متزوج و أب لأربعة أطفال.