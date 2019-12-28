البطولة العربية على المضمار /اليوم الاول: تسع ميداليات للجزائر واحدة منها ذهبية

نال المنتخب الجزائري للدراجات، تسع ميداليات (ذهبية، 7 فضيات وبرونزية) خلال اليوم الاول للبطولة العربية على المضمار، الجمعة بالقاهرة (مصر).

وحصل على الميدالية الذهبية، يوسف بوخاري في مسابقة "أومنيوم" أواسط بينما الفضيات افتكها كل من نور ياسمين بوزنزن (سكراتش و مطاردة - فردي/أواسط اناث) وصديق بن غنيف ("أومنيوم" أواسط ذكور).

كما كانت الفضيات من نصيب فريق المطاردة النسوي (عائشة تيهار، رشا بلقاسم بنونان، بوزنزن و ليديا كاسمي)، تشكيلة السرعة الاولمبية رجال (اسماعيل للوشي، محمد بوزيدي و القصيب سسان)، فريق المطاردة أواسط ذكور المتشكل من بوخاري، بن غنيف، حمزة عماري و أيوب سهيري و كذا منتخب السرعة الاولمبية اواسط ذكور (عماري، بن غنيف و بوخاري).

ونالت الميدالية البرونزية الوحيدة، رشا بلقاسم بنونان في اختصاص سكراتش (سيدات). وتتواصل المنافسة السبت بإجراء سباقات اليوم الثاني.