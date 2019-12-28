الوزير الأول عبد العزيز جراد : البلاد أمام تحديات اقتصادية واجتماعية يجب العمل سويا لرفعها

أكد السيد عبد العزيز جراد، الذي عينه السبت رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزيرا أول و كلفه بتشكيل حكومة، أن البلاد "أمام تحديات اقتصادية و اجتماعية يجب العمل سويا من أجل رفعها".

و قال السيد جراد في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف السيد تبون، "استقبلت اليوم من طرف رئيس الجمهورية، و كلفني بتشكيل حكومة و أشكره جزيل الشكر على هذه الثقة".

واضاف "نحن اليوم أمام تحدي كبير من أجل استرجاع الثقة في مجتمعنا"، مؤكدا على ضرورة العمل سويا مع كل كفاءات الوطن و اطارات البلاد و المواطنين و المواطنات "من أجل رفع التحديات الاقتصادية و الاجتماعية و الخروج من هذه المرحلة الصعبة".

في الأخير، أعرب السيد جراد عن يقينه "أن ما يحتويه برنامج رئيس الجمهورية يمكننا من العمل في إطار المصلحة الوطنية العليا".

عبد العزيز جراد يتسلم مهامه كوزير أول

وتسلم عبد العزيز جراد اليوم السبت بالجزائر العاصمة، مهامه كوزير أول، خلال حفل تسليم المهام مع صبري بوقدوم، الذي كان يشغل هذا المنصب بالنيابة.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد عين في وقت سابق من نهار اليوم السبت السيد جراد وزيرا أول و كلفه بتشكيل الحكومة.