﻿الإحتلال الإسرائيلي يهدم 617 مبنى يشرد 898 فلسطينيا بالضفة خلال العام 2019

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) هذا السبت، بأن سلطات الإحتلال الإسرائيلي، هدمت 617 مبنى في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى لتشريد 898 مواطنا خلال عام 2019.

وجاء في تقرير صادر عن المكتب الأممي، أن "سلطات الإحتلال هدمت خلال الفترة ما بين 10 و23 ديسمبر الحالي ، 29 مبنى أو أجبرت أصحابها على هدمها في المنطقة المسماة (ج) بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة بحجة عدم امتلاك إلى رخص البناء، مما أدى إلى تهجير 45 مواطنا وإلحاق الأضرار بأكثر من 100 آخرين".

وأضاف التقرير أن "قوات الاحتلال اقتلعت أو قطعت خلال إحدى عمليات الهدم في شرق (نابلس) خلال الاسبوعين الماضيين، نحو 2.500 شجرة وشتلة، كانت تشكل جزءا من منطقة محمية طبيعية، وتخدم نحو 14 ألف مواطن من بلدة (بيت فوريك) وتجمع (خربة طانا) الرعوي القريبين منها".

وأشارت الوكالة إلى أن"نحو 80 مزارعا من ثلاث قرى في محافظة (سلفيت) فقدوا يوم 10 ديسمبر الحالي، إمكانية الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار، بعدما صادرت سلطات الاحتلال تصاريح الدخول الممنوحة لهم".

ولفت التقرير إلى أن "قوات الاحتلال أصابت خلال الأسبوعين الماضيين في قطاع غزة 129 مواطنا، من بينهم 44 طفلا، بجروح خلال المسيرات السلمية قرب السياج الحدودي.

كما أصابت قوات الاحتلال 14 مواطنا، في الضفة الغربية من بينهم ثلاثة أطفال على الأقل، بجروح في حوادث عدة.

ولفت تقرير (أوتشا)، إلى أن قوات الاحتلال نفذت 154 عملية تفتيش وإعتقال في مختلف أنحاء الضفة الغربية واعتقلت 146 مواطنا، من بينهم 17 طفلا على الأقل.

وأوضح أن المستوطنين أصابوا خلال الأسبوعين الماضيين أربعة مواطنين بجروح وألحقوا الأضرار بنحو 330 شجرة زيتون وسبع مركبات في الضفة.

المصدر : واج