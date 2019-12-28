رابطة أبطال إفريقيا : إنهزام إتحاد الجزائر بالبليدة أمام ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي

سقط إتحاد الجزائر أمام الضيف ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي بنتيجة 0-1 (الشوط الأول: 0-0)، هذا السبت بملعب"مصطفى تشاكر"(البليدة) ضمن الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة من رابطة أبطال افريقيا لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء من طرف اللاعب هلومفو كيكانا (د59) بعد خطأ فادح من مدافع اتحاد الجزائر، خيراوي الذي أهداه كرة على طبق.

بهذه النتيجة، يحتل النادي الجزائري مؤقتا المرتبة الثالثة برصيد نقطتين، بينما يعزز نادي ماميلودي سانداونز صدارته ب7 نقاط، في انتظار اللقاء الثاني عن نفس المجموعة والذي سيجمع الوداد البيضاوي (المغرب) و بيترو أتليتيكو (أنغولا) ابتداء من الساعة 00ر20.

ولحساب الجولة الرابعة المقرر إجراؤها يومي 10 و11 يناير 2020، يلاقي اتحاد الجزائر مضيفه ماميلودي سانداونز، في الوقت الذي يستقبل فيه بيترو أتليتيكو فريق الوداد البيضاوي.

وكان ممثل الجزائر الآخر في المنافسة، شبيبة القبائل، قد انهزم سهرة أمس الجمعة أمام المضيف المغربي الرجاء البيضاوي بنتيجة 2-0 بمركب "محمد الخامس"لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة.

المصدر : واج