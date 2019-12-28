كأس الجزائر- الدور 32 : الأندية الكبيرة دون عناء وقرية موسى يحقق المفاجأة

عرف الجزء الثاني من مباريات الدور 32 لكأس الجزائر لكرة القدم، التي جرت هذا السبت تأهل الأندية الكبيرة دون عناء، إلى الدور المقبل، في الوقت الذي عانى فيه فريق مولودية الجزائر أمام أحد الأندية المغمورة، أولمبي المقران، قبل أن"يقتلع"التأهل بصعوبة، في وقت حقق فيه شباب قرية موسى المفاجأة بإقصائه لوداد تلمسان 2-0 .

وفي القمة التي جمعت بين ناديين من الرابطة الأولى المحترفة، عادت الغلبة إلى شباب قسنطينة على حساب الضيف نجم مقرة بنتيجة (4-1) وسجل أهداف اللقاء كل من بن عيادة (18) وعماري 45+1) وبوشريحة (51) وأمقران (84) لفائدة الشباب، في حين وقع الهدف الوحيد للنجم اللاعب دمان (37).

كما اقتطعت شبيبة الساورة (الرابطة الاولى) تأشيرتها إلى الدور 16 بالفوز على دفاع تاجنانت (3-0) ووقع على ثلاثية نادي الجنوب كل من حميدي (15 ض ج) وحامية (45+1) و مسعودي (90).

وبهذا تضرب الشبيبة موعدا لفريق شباب قسنطينة في إحدى المواجهات القوية للدور المقبل، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وفي نفس السياق، سيكون عشاق "الساحرة المستديرة"على موعد مع إحدى قمة المواجهات، عندما يلتقي رائدا الرابطتين الأولى والثانية، شباب بلوزداد وأولمبي المدية، في الدور الـ16.

وإذا كان الأولمبي قد تجاوز عقبة مولودية بجاية (الرابطة الثانية) بثلاثية دون رد، فإن شباب بلوزداد قد تغلب على مضيفه مثالية تغنيف بثنائية نظيفة.

بالمقابل, عانت مولودية الجزائر (ر.1) من أجل المرور إلى الدور القادم، عندما واجهت أولمبي مقران (ما بين الجهات) وفازت عليه بصعوبة ب(2 - 1) بعد الوقت الإضافي.

كما تأهل أمل الأربعاء (الرابطة الثانية) على حساب مولودية قسنطينة بهدف نظيف، ليلاقي بذلك فريق نصر حسين داي من بطولة النخبة، العائد بتأهل خارج الديار أمام أمل سباث، من الجهوي الأول، بنتيجة (3-1).

وسحقت جمعية وهران (الرابطة الثانية) الضيف أمل حيدرة (ما بين الجهات) بخماسية نظيفة، ليلتقي بذلك مع الفائز من اللقاء الذي سيجمع إتحاد الجزائر باتحاد خنشلة (هواة).

ولم يجد اتحاد بلعباس (ر.1) عناء كبيرا في الفوز على مضيفه اتحاد سوف (ما بين الجهات) بواقع (1 - 3)، نفس الشيء بالنسبة لأهلي برج بوعريريج (ر.1) الفائز على اتحاد المشرية (ما بين الجهات) بالنتيجة ذاتها.

وعاد اتحاد عنابة (ر.2) بالتأهل من ورقلة أمام شباب بني ثور (هواة) بعدما فاز عليه بثنائية دون رد.

من جانب آخر، حققت بعض الأندية ''المغمورة" المفاجأة بإزاحتها للفرق المعروفة، حيث تأهل فريق شباب قرية موسى (بطولة الهواة) على أحد الفرق التي تلعب على الصعود من الرابطة الثانية إلى الأولى، ويتعلق الأمر بوداد تلمسان، عندما فاز عليه ب(2-0).

فيما انتزع ترجي قالمة (ما بين الجهات) التأهل من بين يدي إتحاد الحراش (الرابطة الثانية) بركلات الترجيح (4-1) بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الأبيض، فيما تغلب شباب المشرية (ما بين الجهات) على أولمبي أرزيو (الرابطة الثانية) بهدف دون مقابل.

فيما عاد أمل بوسعادة بتأهل صعب عندما لجأ إلى ركلات الترجيح ليفتك ورقة الدور المقبل من المضيف شباب ميلة (ما بين الجهات) ب(5-3) بعد انتهاء المواجهة في وقتيها الرسمي والاضافي بالتعادل (0-0).

وفي لقاء آخر فاز شباب أدرار (ما بين الجهات) على الضيف نادي تلاغ (جهوي 1) بهدفين لهدف، أما شباب الزاوية (ما بين الجهات) فقد عاد بالتأشيرة من قالمة على حساب شباب هواري بومدين (ما بين الجهات) ب(2-0).

وتأهل أمل شلغوم العيد (هواة) على نادي لرجام (جهوي 1) بضربات الترجيح (3-0)، إثر انتهاء المواجهة دون أهداف، في الوقت الذي لجأ فيه فريق مولودية باتنة (هواة) إلى الوقت الإضافي من أجل التأهل على حساب اتحاد السوقر (ما بين الجهات) بنتيجة (3 - 2) وانطلقت لقاءات الدور 32 يوم الخميس وتتواصل يومي غد الأحد على أن تختتم في الخامس من يناير القادم.

ويلاقي نصر الفجوج (ما بين الجهات) ضيفه اتحاد بسكرة (ر.1) يوم الأحد 29 ديسمبر 2019 بقالمة، أما مباراتي جمعية عين مليلة (ر.1) - شبيبة القبائل (ر.1)، اتحاد الجزائر (ر.1) - اتحاد خنشلة (هواة)، فقد تقرر إجراؤهما يوم الأحد 5 يناير 2020.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية