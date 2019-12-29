10 جرحى في حادث اصطدام بين سيارتين بتيارت

أصيب 10 أشخاص بجروح إثر حادث اصطدام ما بين سيارتين بمنطقة سيدي ساعد الواقعة بين بلديتي عين الذهب والنعيمة على الطريق الوطني رقم 23 (ولاية تيارت), حسبما أفادت به الأحد مصالح الحماية المدنية للولاية.

وأوضح ذات المصدر أنه تم معاينة حادث اصطدام بين سيارتين سياحتين مساء السبت بمنطقة سيدي ساعد خلف إصابة 10 أشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة منهم 4 حالات استدعت وضع أصحابها تحت المراقبة الطبية.

وأضاف أن ضحايا هذا الحادث قد تم نقلهم الى مستشفى عين الذهب من قبل مصالح الحماية المدنية.

وقد سجلت ذات الهيئة منذ بداية شهر ديسمبر وقوع 12حادث مرور نجم عنها وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 42 أخرين بجروح وذلك على مستوى مختلف محاور شبكة طرقات ولاية تيارت.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد سطرت برنامجا وقائيا يجري تنفيذه حيث يتضمن حملات تحسيسية من أجل التوعية والوقاية من حوادث المرور وذلك بمشاركة مصالح الأمن الولائي وفعاليات من المجتمع المدني.

المصدر: وأج