الأمم المتحدة تدين استهداف المنشآت المدنية في ليبيا

أدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا, غسان سلامة, بـ"شدة" الغارات الجوية المتكررة التي تستهدف المنشآت المدنية في غرب ليبيا, بما في ذلك منطقة تاجوراء وحيي الزاوية وأبو سليم بالعاصمة طرابلس.

وجاء في بيان للمبعوث الأممي, أن "الهجمات العشوائية ضد المدنيين لا تشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي فحسب, بل هي أيضا تصعيد للنزاع, وتحريض على أعمال انتقامية في المستقبل, مما يهدد الوحدة الاجتماعية في ليبيا", مؤكدا أن ذلك "غير مقبول على الإطلاق".

كما شدد سلامة على "أهمية حماية المدنيين والمنشآت المدنية في جميع أنحاء ليبيا", مع ضرورة "احترام مبادئ التمييز والتناسب والتحوط في جميع الأوقات".

وأشار المسؤول الأممي في بيانه إلى تعرض معهد الهندسة التطبيقية الواقع بالقرب من مركز النصر للمهاجرين في حي الزاوية حيث يحتجز المئات من المهاجرين, لقصف جوي أمس السبت, دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات, إلى جانب مقتل مدنيين في حي الزاوية وإصابة ثمانية آخرين, وتدمير ممتلكات عامة إثر عدد من الغارات الجوية التي نفذتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأضاف أن الهجمات في حي أبو سليم أسفرت عن مقتل مدني واحد وإصابة ستة آخرين, بينهم طفلان, كما أسفرت غارات جوية عن سقوط عدد من الضحايا بين المدنيين في منطقة تاجوراء الساحلية, بوسط طرابلس.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أونسميل والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد أعلنتا, في وقت سابق, عن توثيق ما لا يقل عن مقتل 284 شخصا وإصابة 363 مدنيا في عام 2019 جراء النزاع المسلح في ليبيا, وهو ارتفاع يتجاوز الربع عن عدد الخسائر المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعد الغارات الجوية, السبب الرئيسي للخسائر في صفوف المدنيين, حيث تسببت في مقتل 182 شخصا وإصابة 212 آخرين, تلتها المعارك البرية وانفجار العبوات الناسفة وعمليات الخطف والقتل, وفقا بيان الأمم المتحدة.

ومنذ شهر أفريل الماضي, يشن اللواء المتقاعد خليفة حفتر, هجوما عسكريا على العاصمة طرابلس, التي تتمركز بها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا, حيث أسفرت الاشتباكات بين الجانبين عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى, فضلا عن خسائر كبيرة في البنية التحتية.